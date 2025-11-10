Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano nuovi intrighi e manipolazioni da parte di alcuni antagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 novembre alle 14:10 su Canale 5, Ender ricatterà Yildiz, ma verrà poi rapinata e le sarà sottratto il cellulare. Intanto, Alihan soffrirà per Zeynep, cercando conforto nell’alcol. Anche Erim vivrà momenti difficili, finendo in commissariato con l’accusa di furto.

Ender vuole liberarsi di Zeynep e ricatta Yildiz

Nelle prossime puntate della soap turca si assisterà a nuovi faccia a faccia tra due rivali: Ender e Yildiz.

La prima vorrà liberarsi di Zeynep e architetterà un piano per riuscirci. Per portare a termine il suo intento, la sorella di Caner ricatterà Yildiz. Parallelamente, quest’ultima vivrà momenti spensierati grazie a una nuova conoscenza maschile fatta in palestra, dove incontrerà Alper, l’istruttore. Con l’aitante sportivo nascerà subito una forte intesa, al punto che la signora Argun inizierà a frequentarlo anche al di fuori dell’orario di lavoro del ragazzo.

Alihan si rifugia nell'alcol, Ender viene rapinata

Alihan continuerà a soffrire per amore e i suoi pensieri saranno ancora una volta rivolti a Zeynep, che lo ha deluso per l’ennesima volta. Per cercare di dimenticare, Alihan affogherà i suoi problemi nell’alcol e, il giorno seguente, avrà un duro confronto con Ender che lo porterà ad andarsene.

Intanto, Yildiz sarà preoccupata per le minacce di Ender e, per liberarsi della sua nemica, si rivolgerà a Dundar. La madre di Erim verrà derubata e il suo cellulare finirà proprio nelle mani di Dundar, che, una volta entrato in possesso del telefono, lo consegnerà a Yildiz per rassicurarla. Erim finirà in commissariato insieme a Ilayda dopo il furto di un anello. Tuttavia, per i due adolescenti ci sarà un lieto fine, poiché la proprietaria deciderà di non denunciarli.

Riepilogo delle puntate precedenti: Alihan ha scoperto l'identità dell'amante di Fusun

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Alihan ha scoperto di aver frainteso quanto accaduto a sua madre Fusun.

Dopo aver creduto che l’amante della donna fosse Halit, l’imprenditore ha capito che l’uomo responsabile della fine del matrimonio dei suoi genitori era in realtà il socio del signor Argun. Di conseguenza, Alihan ha deciso di divorziare da Ender, non essendoci più i presupposti per portare avanti una vendetta contro Halit. Nel frattempo, Emir è stato accusato di furto, ma in realtà è stato ingannato da una nuova dipendente. Spazio anche alle vicende di Zeynep, che ha continuato a fingere di essere fidanzata con Dundar.