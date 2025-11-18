Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 novembre svelano che Yildiz si mostrerà affettuosa e condiscendente con il marito Halit. L'unico scopo della ragazza sarà quello di fare ingelosire Kemal.

Ender continua a tramare contro Yildiz

Le anticipazioni di Forbidden Fruit, relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 24 a venerdì 28 novembre dopo Beautiful e subito prima di Uomini e Donne, prendono il via dalla volontà di Halit di mandare il figlio Erim a Londra per allontanarlo in maniera definitiva dalle cattive compagnie e spingerlo a fare un'esperienza positiva.

Ender, però, si mostrerà contrariata all'idea di mandare il figlio tanto lontano, almeno inizialmente.

Nel frattempo, Ender continuerà a tramare per mettere nei guai Yildiz così rivelerà a Kemal che la donna intrattiene una relazione extraconiugale con il suo personal-trainer Alper. Yildiz, dal canto suo, si comporterà in maniera affettuosa ed amorevole con suo marito con l'unico scopo di ingelosire Kemal che continuerà a stare con Zehra sotto il suo stesso tetto. Il comportamento condiscendente della ragazza verrà notato inevitabilmente da tutti.

La stampa insinua che tra Hakan e Zeynep ci sia una relazione

Emir e Caner mostreranno a Zeynep un video in cui lei si trova in un locale pubblico con Hakan ed informeranno la ragazza che i giornali di cronaca rosa hanno insinuato che tra lei e il ragazzo ci sia un rapporto che va oltre l'amicizia e che i due abbiano una relazione di tipo amoroso.

Yildiz sembrerà ottenere ciò che desidera tanto che Kemal tenterà di riavvicinarsi a lei ma mentre i due parleranno da soli nella camera da letto della ragazza, all'improvviso entrerà Lila che li sorprenderà mentre Kemal tenterà di rubare un bacio alla donna da cui sembrerà ossessionato. Successivamente, Zehra e Kemal si iscriveranno nella stessa palestra che frequenta Yildiz. Kemal constaterà al sintonia che c'è tra Yildiz e il suo personal trainer e infastidito deciderà di parlare male con Halit di sua moglie.

Yildiz gelosa di Kemal

Nelle puntate precedenti, Yildiz ha dovuto sopportare la presenza di Kemal sotto il suo stesso tetto. L'ex della sorella di Zeynep infatti, dopo essersi sposato con Zehra, si è trasferito nella casa di Halit per via di alcuni lavori di ristrutturazione in atto nella casa dei neo-sposi.

Yildiz, la quale nutre ancora dei sentimenti per Kemal, ha dovuto accettare la novità a malincuore. Nel frattempo a renderle la vita più lieta è giunto il nuovo personal trainer della palestra, con il quale è entrata subito in grande sintonia.