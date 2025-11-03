Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Mustafa sparerà ad Erim alla milza dopo che Halit rifiuterà di concedergli un altro prestito. Il ragazzo verrà subito soccorso e portato in ospedale dove finirà in terapia intensiva in seguito ad un intervento chirurgico.

Mustafa spara a Erim ferendolo alla milza

Tutto inizierà quando Yildiz e Zeynep capiranno di essere sorellastre grazie ad un piano diabolico studiato da Ender. Entrambe affronteranno Mustafa, che rivelerà loro di essere stato rinchiuso per molti anni in carcere per aver ucciso l'amante della madre Asuman.

Yildiz sconvolta chiuderà ogni rapporto con suo padre, che nel frattempo chiederà un prestito ad Halit a causa di un debito contratto con un pericoloso strozzino. L'imprenditore rifiuterà di concedere un altro prestito a Mustafa, scatenando la sua ira. L'uomo raggiungerà villa Argun armato di pistola dove finirà per colpire accidentalmente Erim alla milza.

Erim finisce in terapia intensiva, Zehra e Lila accusano Yildiz

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Erim verrà portato in ospedale dove sarà sottoposto ad un'operazione chirurgica. In questa circostanza, il ragazzo avrà bisogno di una trasfusione di sangue e Kaya risulterà essere compatibile, nonostante sia consapevole di non essere suo padre biologico.

La buona azione dell'uomo salverà la vita di Erim che sarà trasportato in terapia intensiva nel cuore della notte.

Yildiz, invece, sarà in una posizione scomoda poiché le figliastre Zehra e Lila, sottolineeranno che Erim non avrebbe corso questo pericolo se non fosse entrata nelle loro vite. La donna cercherà di non perdere la calma, contando sul supporto di Zeynep. Quest'ultima convincerà Yildiz a dargli un po' di spazio per riprendersi dalla tragedia accaduta a suo figlio.

Zeynep ha scoperto che Yildiz ha usato Irem per sabotare le nozze tra Kemal e Zehra

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono già andate in onda su Canale 5, Irem ha accusato Yildiz di averla usata solo per un suo tornaconto personale.

Zeynep ha assunto le colpe della sorella per proteggerla dall'ira della loro cugina. Quest'ultima, a questo punto, le ha rivelato che Yildiz ha stretto un accordo con Ender per cercare di sabotare le nozze di Kemal e Zehra. Zeynep ha raggiunto la sorella, alla quale ha riservato parole durissime. La donna è apparsa intenzionata a chiudere ogni rapporto con Yildiz per quello che ha fatto ai danni di Irem. Anche Caner è apparso deluso da Ender per aver provato a rovinare la felicità dell'ex figliastra Zehra.