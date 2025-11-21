Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Sevda deciderà di essere sincera con Halit, rivelandogli che è stata Ender ad assoldarla per rovinare il suo matrimonio con Yildiz. L'imprenditore si arrabbierà molto e non esiterà a cacciare Celebi dalla sua azienda.

Ender incastra Yildiz

Ender corromperà con del denaro Sevda, che dovrà far credere a Halit di essere stata ingaggiata da Yildiz per sedurlo. L'imprenditore caccerà fuori di casa sua moglie, dicendole di non aver più intenzione di concederle altre chance e che vuole il divorzio.

Yildiz proverà a spiegare di essere stata incastrata da Ender ma non verrà creduta da Halit, che nel frattempo metterà gli occhi addosso a Sahika - la sorella di Kaya - quando farà ritorno a Istanbul dopo un po' di tempo passato in Svizzera.

Halit caccia Ender dalla sua azienda grazie a Sevda

Intanto Kaya dirà a Yildiz di essere disposto ad aiutarla a riprendersi Halit. L'imprenditore inizierà a osservare ogni mossa di Ender fino ad ascoltare un suo dialogo con la sorella di Zeynep. In questo modo, Kaya riuscirà a scoprire che la sua ex amante aveva incastrato Yildiz assoldando Sevda. L'uomo affronterà Ender per poi prepararsi a parlare con Halit, ma verrà anticipato.

Sevda ammetterà al signor Argun che è stata Ender ad assumerla per rovinare il suo matrimonio Yildiz.

Halit sarà molto arrabbiato e deciderà di cacciare Celebi dall'azienda, arrivando a chiamare la sicurezza pur di allontanarla dall'ufficio.

Infine verrà mostrato un flashback in cui si vede Sahika pagare Sevda per inguaiare Ender, avendo delle mire nei confronti di Halit.

Un riepilogo : Ilayda ed Erim sono stati fermati dalla polizia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a novembre su Canale 5, Ender ha provato a convincere Yildiz che il matrimonio con Alihan non era casto. Allo stesso tempo, Dundar ha rubato il cellulare della Celebi per consegnarlo alla cognata.

llayda, invece, ha confessato ad Erim che la madre è malata e non può pagare le cure per problemi finanziari.

Il giovane è apparso colpito dalla vicenda della fidanzata e per questo ha provato a chiedere un prestito a suo padre Halit, che però gli ha fatto sapere di non volerlo aiutare.

In seguito Erim e Ilayda si sono impossessati dell'anello di una signora, trovato incustodito nel bagno del ristorante, e sono stati portati in commissariato per furto. Ma la proprietaria dell'oggetto non ha sporto denuncia contro i due ragazzi, che sono quindi stati rilasciati. La notizia ha fatto storcere il naso ad Halit, che ha reagito con rabbia nei confronti del figlio e della fidanzata.