Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Sahika farà il suo arrivo a Istanbul, chiedendo ospitalità al fratello Kaya. Fin da subito avrà un interesse per Halit Argun e gli farà visita in più di un'occasione nella sua azienda.

Sahika fa il suo arrivo a Istanbul

Sahika deciderà di voltare pagina a un anno e mezzo dalla morte del marito Alper. Arriverà a Istanbul chiedendo ospitalità al fratello Kaya. In questa circostanza, Sahika scoprirà che l'uomo ha ottenuto un lavoro nell'azienda di Halit, mentre non vedrà di buon occhio la sua decisione di riprendere i rapporti con Ender, poiché gli aveva spezzato il cuore in più di un'occasione.

Sahika dimostrerà il suo risentimento nei confronti della sorella di Caner nel corso di un incontro.

Sahika sempre più vicina a Halit

Con il trascorrere dei giorni, la nuova arrivata farà visita all'azienda Argun in più di un'occasione. Sahika non vorrà incontrare Caner, ma Halit. Una mattina entrerà nell'ufficio del marito di Yildiz per provare un vestito, facendosi trovare da lui mezza vestita. L'uomo, in profonda crisi con la moglie, rimarrà così affascinato dalla bellezza di Sahika da invitarla a una festa organizzata a casa sua per celebrare la ripresa di Erim, dopo che il ragazzo è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco.

L'arrivo di Sahika nasconderà un segreto. Farà una telefonata a un uomo, al quale dirà di essere riuscita a inserirsi nella vita di Halit, con chi starà parlando?

Nel frattempo, la donna noterà che Yigit prova un importante astio nei confronti di Ender. La nuova arrivata sarà all'oscuro che il giovane impiegato dell'azienda è in realtà suo nipote in quanto figlio di Ender e Kaya.

Alihan ha annunciato di voler divorziare da Ender

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Alihan e Halit hanno annunciato di aver superato le loro incomprensioni e di aver sotterrato l'ascia di guerra. Tasdemir non ha più interesse a distruggere l'imprenditore, decidendo così di chiedere il divorzio a Ender.

Dundar, invece, ha organizzato una cena romantica per Zeynep, ma lei gli ha detto di considerarlo solo come un amico. La donna ha dimostrato di essere ancora innamorata di Alihan ed è decisa a dargli una seconda chance dopo il divorzio da Ender.

Kemal e Zehra, intanto, hanno preso alloggio in casa di Halit nonostante le minacce di Yildiz.

Lila ha avuto un litigio con Emir dopo aver scoperto che è uscito con altre ragazze. La giovane ha confessato al ragazzo di aver rivelato la sua vera identità a Halit.