Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) non prenderà bene la scelta di Halit Argun di chiederle il divorzio. Così metterà in atto alcuni intrighi pur di non essere lasciata dal marito.

Halit chiede il divorzio a Yildiz

Erim verrà colpito da un colpo di pistola sparato all'addome da Mustafa. La famiglia Argun se la prenderà con Yildiz, accusandola di aver provocato la tragedia per i suoi contrasti con il padre. La tensione aumenterà quando Erim, dimesso dall'ospedale, deciderà di passare la convalescenza a casa di Ender.

La scelta non piacerà a Halit, che chiederà ospitalità all'ex moglie per poi informare Yildiz di voler divorziare da lei. La ragazza rimarrà senza parole di fronte alle parole del marito e cercherà di fargli cambiare idea anche con l'aiuto di Zeynep. Ogni tentativo di Yildiz saranno inutili, fin quando non scoprirà che Zehra ha iniziato una storia clandestina con Caner.

Yildiz mette in atto alcuni intrighi per non farsi lasciare da Halit

Yildiz dirà a Zehra che se non riporta Erim e Lila alla casa di famiglia, rivelerà a tutti della sua relazione con Caner. La ragazza acconsentirà al ricatto della matrigna, sicura che Halit ed Ender (Sevval Sam) non prenderebbero bene la sua storia con il ragazzo, qualora venisse alla luce.

Yildiz riuscirà così a riportare a casa anche Halit, che non vorrà stare lontano dai figli. La donna inizierà a tramare alcuni intrighi pur di evitare che il suo matrimonio vada in frantumi. La sorella di Zeynep dovrà fare i conti con Ender, la quale metterà in atto un piano per distruggere Yildiz.

Zeynep ha detto a Dundar di vederlo come un amico

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Alihan e Halit hanno comunicato di aver sotterrato l'ascia di guerra. Tasdemir ha dimostrato di non avere più intenzione di distruggere l'imprenditore, dopo che aveva scoperto che non era lui l'amante di sua madre. Alihan, inoltre, ha deciso di chiedere il divorzio a Ender, che ha perso la ragione dopo aver capito di non aver raggiunto il suo scopo.

Kemal e Zehra, invece, sono rimasti ospiti della villa di Yildiz a causa dei lavori di ristrutturazione presso la nuova casa. Dundar, nel frattempo, ha organizzato una cena a lume di candela per Zeynep. Quest'ultima ha comunicato all'uomo di considerarlo solo un amico, sembrando intenzionata a concedere una chance al rapporto di Alihan, appena avrà divorziato da Ender. Infine, Lila ha litigato con Emir dopo aver scoperto che è uscito con altre ragazze.