Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Caner e Zehra inizieranno una frequentazione all'oscuro di tutti. Il segreto avrà vita breve quando Yildiz Yilmaz (Eda Ece) spierà i due mentre si scambiano un bacio appassionato nella villa di Ender. La donna userà tale scoperta per ricattare Zehra.

Caner e Zehra passano la notte insieme

Alihan e Zeynep diventeranno marito e moglie. Durante la festa nuziale, Zehra berrà più del dovuto, finendo per andare a letto con Caner, che da alcuni giorni le stava facendo una corte serrata.

Il mattino seguente, la ragazza gli dirà che non devono per forza dare un nome a quello che è successo tra di loro. Zehra cambierà presto idea dopo uno sparo che ferirà il fratello minore Erim. La giovane, colpita dalla tragedia, dirà a Caner che possono considerarsi amici intimi, anche se gli chiederà di comportarsi in modo discreto per paura di suo padre Halit.

Yildiz vede Caner e Zehra scambiarsi un bacio appassionato

Caner non avrà intenzione di accettare le condizioni di Zehra. La situazione complicata subirà uno scossone quando Halit prenderà alloggio in casa di Ender per vegliare su Erim fino alla completa guarigione. Quest'ultima organizzerà una cena dove saranno presenti suo fratello e Zehra che, approfittando di un momento di distrazione generale, si lascerà andare a un bacio appassionato in giardino, venendo sorpresa da Yildiz.

Quest'ultima raggiungerà casa di Ender appena scoprirà della cena, ma verrà fermata da Kaya, che le dirà che facendo una scenata non otterrà il perdono di Halit.

Il mattino dopo, Yildiz verrà accompagnata in ospedale dal signor Argun, dove ripenserà al bacio che ha visto tra Caner e Zehra. Yildiz chiederà a Zehra di recarsi da lei perché ha qualcosa di importante da comunicarle. La donna le farà presente di essere a conoscenza della sua storia con Caner, minacciandola di dire tutto a Halit qualora rifiutasse di fare qualcosa per lei.

Ender ha capito che Yildiz l'ha incastrata

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Alihan ha capito di aver sempre accusato la persona sbagliata e che l'amante di sua madre era il primo socio di Halit, Tuncer.

Zeynep, invece, ha detto che Yildiz l’avrebbe perdonata solo se avesse riappacificato Hakan e Irem. Allo stesso tempo, Ender ha scoperto che la rivale l'ha incastrata, facendo credere che fosse la responsabile del licenziamento di Erim. Infine, Alihan ha deciso di divorziare da Ender, che è andata su tutte le furie.