Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano un flirt tra due protagonisti insospettabili. Nelle prossime puntate, che andranno in onda su Canale 5, Zehra e Caner si lasceranno andare alla passione dopo i festeggiamenti per il matrimonio di Alihan e Zeynep. Intanto, verrà alla luce una delicata vicenda del passato di Ender: la donna ha un figlio segreto, ormai adulto, dato in adozione alla nascita.

Zehra e Caner trascorrono la notte insieme

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il matrimonio a sorpresa tra Alihan e Zeynep farà da sfondo a un inatteso avvicinamento tra Zehra e Caner.

Dopo il divorzio da Kemal e i rimproveri del padre Halit, Zehra sembrerà intenzionata a rinunciare all’amore. Tuttavia, complice l’atmosfera romantica e qualche bicchiere di troppo, finirà per trascorrere la notte con Caner nella sua camera d’albergo. Il mattino seguente, il giovane cercherà di nascondere l’accaduto all’amico Emir, mentre Zehra inizierà a considerare l’idea di dare una possibilità al suo corteggiatore. I due usciranno insieme per un appuntamento al cinema, ma l’incontro verrà interrotto dall’arrivo inaspettato di Emir e Lila, costringendoli a nascondere la verità.

Ender ha dato un figlio in adozione in passato

Nel frattempo, mentre Caner cercherà di gestire con discrezione quanto accaduto con Zehra, sua sorella Ender rivelerà un segreto destinato a cambiare le carte in tavola: anni prima, ha avuto un figlio da Kaya Ekinci, dato in adozione alla nascita.

Il ragazzo è nato prima di Erim e, di conseguenza, anche prima delle sue nozze con Halit Argun. Il figlio di Ender avrà ormai 23 anni, ma la donna non sarà al corrente di che fine abbia fatto né di chi lo abbia adottato. La confessione avverrà proprio nel giorno in cui Caner cercherà di evitare ogni confronto sulla notte trascorsa con Zehra. Quest’ultima, intanto, ripenserà con intensità al momento di passione condiviso con Caner.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zehra e Kemal si sono sposati

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, andate in onda su Canale 5, Yildiz ha stretto un accordo con Ender per mettere i bastoni tra le ruote a Kemal e impedirgli di sposare Zehra. Tuttavia, il piano delle due donne è fallito, poiché i fidanzati hanno fatto pace, risolto i loro problemi e sono convolati a nozze.

Intanto, Irem, la cugina di Yildiz, si è presentata alla villa della famiglia Argun, furiosa per essere stata usata da Yildiz per fingere una relazione con Kemal. Irem, infatti, è stata spinta dalla cugina a infilare un biglietto nella tasca dell’imprenditore e a presentarsi poi con una scusa a casa sua. In questo modo, Ender e la sua complice speravano che Zehra credesse che il suo fidanzato avesse un’amante.