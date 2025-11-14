Nella serata di ieri 13 novembre, al Grande Fratello è scoppiata l'ennesima discussione a causa di un gioco. Nel rispondere ad una domanda Francesca Carrara ha sostenuto che Rasha Younes si sia avvicinata ad Omer Elomari solo ed esclusivamente per visibilità visto che il concorrente siriano è molto apprezzato dai telespettatori: "Ne riparleremo a fine programma".

I dubbi di Francesca sui 'Rashmer'

Ieri, i concorrenti si sono riuniti in salone e hanno risposto ad alcune domande preparate da Jonas, Anita, Francesca e Rasha.

Arrivato il suo turno Francesca ha letto il suo bigliettino: "Pensi che alcuni concorrenti si siano avvicinati ai più forti?

Se si chi?". Dunque la concorrente ha risposto in modo affermativo: "Penso che Omer sia forte, quindi tu Rasha sapendo che lui fosse forte ti sei avvicinata a lui. Quindi secondo me la storia dopo il GF non andrà tanto avanti". Dal canto suo la destinataria della frecciatina ha immediatamente ribattuto: "La malizia è negli occhi di chi la vede. Inutile che rosichi visto che ieri mi sono arrivati due aerei senza menzionare Omer". A quel punto è intervenuto anche Simone: "Tesoro mio a me di te non è arrivato nulla. Passi il giorno a lamentarti".

Il parere degli altri concorrenti

Flaminia Romoli è stata la prima a prendere le difese di Rasha: "Per come l'ho conosciuta io, lei voleva fare un percorso da sola qua dentro.

Se ora ha deciso di lasciarsi andare con Omer è perché evidentemente si sente di farlo". Anche Grazia Kendi ha spezzato una lancia a favore della 32enne giordana: "Poi siamo noi quelle in malafede. Tu Francesca insieme a tuo figlio vedi il marcio ovunque anche nelle più belle storie d'amore". Secondo Domenico D'Alterio, Rasha non ha bisogno di avvicinarsi al 26enne siriano per avere visibilità durante il reality show: "Sono entrambi due concorrenti forti". Anita Mazzotta ha invece affermato: "È dalla prima settimana che attaccate una persona solo perché non ha mai avuto discussioni qui dentro". Essendo coinvolto Omer ha spiegato di essere sempre stato lui a cercare Rasha: "L'ho cercata io e non viceversa".

Donatella Mercoledisanto crede che Francesca sia andata troppo sul personale, mentre Giulia Soponariu ha difeso entrambe: "Tra Rasha e Omer è una cosa vera, ma Francesca è una che ci mette sempre la faccia". Il confronto tra i concorrenti si è interrotto da uno sfogo di Domenico perché per l'ennesima volta è stata messa in mezzo la sua relazione con Valentina: "Dovete smetterla di mettere in mezzo la mia famiglia. Parlate tra di voi e menzionate la mia storia, basta sono stufo di tutto questo. Fatela finita perché non ce la faccio più a sentir parlare di questo".