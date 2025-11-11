Al termine dell'ottava puntata del Grande Fratello, Francesco Rana è tornato su Instagram e si è scusato con Donatella Mercoledisanto. Nel corso di un confronto il ragazzo ha pronunciato una frase in dialetto pugliese che è risultata offensiva nei confronti dell'ormai ex coinquilina. L'ex gieffino, al termine della diretta, ha affermato di essere stato frainteso: "Il mio era un giudizio sul percorso e non sulla persona".

La versione di Francesco Rana

Durante un botta e risposta con Donatella, Francesco Rana ha pronunciato testuali parole: "Mi sono informato su di te a Bari e ne hai fritti di polipi".

Parole che immediatamente sono state condannate dai telespettatori del reality show, dalla stessa conduttrice Simona Ventura e dalla destinataria: "Non deve chiedere scusa a me, ma a mio marito e mio figlio".

In seguito alla polemica che l'ha visto protagonista in negativo, l'ex gieffino è tornato su Instagram e ha fornito la sua versione dei fatti: "Il mio pensiero è stato frainteso: non era mia intenzione mancare di rispetto a Donatella come donna, moglie o mamma. Il mio commento voleva essere soltanto una critica al suo percorso come concorrente del GF e non un giudizio sulla sua persona o sulla sua famiglia". Dunque il diretto interessato ha rinnovato le scuse nei confronti della 46enne pugliese e della sua famiglia.

Infine Rana si è augurato che si possa andare avanti senza rancore, nonostante l'accaduto spiacevole.

GF: riassunto puntata 10 novembre

L'ottava puntata del GF è stata ricca di colpi di scena.

Simona Ventura ha aperto la diretta parlando della situazione che si è venuta a creare tra Benedetta Stocchi e Domenico D'Alterio. Quest'ultimo ha avuto un incontro con Simona (madre di Benedetta) dove è stato invitato a prendersi le sue responsabilità visto che la compagna l'ha più volte messo alle strette circa il rapporto con l'inquilina. Inoltre il concorrente di Scampia ha appreso di essere stato lasciato dalla compagna Valentina. Poi è stata la volta di Anita Mazzotta e Jonas Pepe: la conduttrice ha mostrato delle clip riguardanti il primo bacio della coppia.

Anita è stata anche protagonista di un momento emozionante: ha rivisto il compagno della madre, quest'ultima è scomparsa prematuramente. Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara sono arrivate in studio per un confronto scontro: tra le due non riesce a scoccare la scintilla della simpatia. Il verdetto del televoto ha visto Domenico come primo candidato all'eliminazione di lunedì 17 novembre. Le nomination hanno invece visto finire a rischio eliminazione Francesca e Simone (unico concorrente), Rasha Younes, Giulia Soponariu e Flaminia Romoli.