Nel post puntata del Grande Fratello, Anita Mazzotta si è mostrata risentita per le parole di Sonia Bruganelli, che l’ha definita un “comodino”. La ragazza ha provato a minimizzare dicendo: “Non mi tocca, perché non mi ci sento”, ma il fastidio era evidente. Parlando con Jonas, Francesca e Benedetta, Anita ha ipotizzato che le critiche possano dipendere dalla relazione nata sotto i riflettori, che – a suo dire – potrebbe aver influito sul giudizio dell’opinionista.

Lo sfogo di Anita

Nei giorni scorsi Sonia Bruganelli ha dichiarato che, a suo avviso, il “comodino” di questa edizione del Grande Fratello sarebbe proprio Anita Mazzotta.

Una volta appreso il giudizio dell’opinionista, Anita si è sfogata con i compagni: “Incredibile, mi hanno dato del comodino. Detto da lei ci resto male, ma non mi tocca più di tanto perché non mi ci sento. Dicono che sono machiavellica e che dovrei impormi di più, ma cosa posso fare se le persone mi attaccano alle spalle? Non posso mica perdere la pazienza senza un reale motivo”.

Più tardi, parlando con Jonas, Francesca, Donatella e Benedetta, Anita ha provato a interpretare il senso della critica: “Forse era una critica perché ho intrapreso una relazione sotto i riflettori, altrimenti non me lo so spiegare”.

I compagni l’hanno incalzata, chiedendole perché non affronti direttamente chi la giudica.

Anita, visibilmente in difficoltà, ha ribattuto: “Io non posso sapere cosa dicono gli altri di me, quindi come faccio ad andare ad affrontare uno per uno?”.

lei deve anche ringraziarla a sonia che le ha dato semplicemente del comodino quando fuori leggerà le critiche su di lei le verrà una sincope 😭#GrandeFratello

pic.twitter.com/zRYmiMEYes — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) November 25, 2025

Il commento dei concorrenti

Di fronte allo sfogo di Anita, i compagni hanno provato a sostenerla dando consigli e cercando di interpretare il giudizio espresso da Sonia Bruganelli. Jonas Pepe, in particolare, l’ha incoraggiata ad affrontare direttamente la questione, invitandola a chiedere chiarimenti in confessionale per dissipare ogni dubbio.

Francesca, invece, ha provato a mettersi nei panni dell’opinionista, ipotizzando cosa possa aver dato questa impressione: “Per esempio, quando si discuteva delle pulizie di Rasha, pensavo che fossi tu ad andare a parlargliene di persona”.

Donatella ha provato a incoraggiarla a tirare fuori più personalità: “Noi qui stiamo facendo vedere il nostro carattere senza filtri”.

Anche Domenico ha voluto rassicurarla, invitandola a non snaturarsi: “Devi continuare a essere come sei stata fino a oggi. Cambiare atteggiamento ora non avrebbe senso”.

GF: riassunto decima puntata

La puntata del GF andata in onda il 24 novembre è stata caratterizzata da diversi colpi di scena. Rasha ha avuto modo di leggere le dichiarazioni del suo ex Manuel, al quale ha replicato duramente.

Poi è stata la volta di un confronto in studio tra Jonas e Omer: i due non se le sono mandate a dire vista la rivalità che li divide da tempo. Domenico è stato messo al corrente di un nuovo sfogo di Valentina: la sua compagna ha detto di essere stufa di vederlo ridere e scherzare con le altre ragazze all'interno della casa. Grazia Kendi ha incontrato il padre Marius, ma la ragazza ha avuto un crollo perché voleva vedere sua madre. Il televoto per il primo finalista ha invece visto trionfare Giulia Soponariu. Per quanto riguarda le nomination della prossima puntata, i concorrenti non sanno che il più votato sarà il secondo finalista mentre il meno votato dovrà abbandonare il reality show.