Nel primo pomeriggio di oggi 12 novembre, sulla casa del Grande Fratello è volato un aereo con una dedica indirizzata a Rasha Younes. La ragazza dopo essersi emozionata per l'affetto ricevuto si è lasciata andare ed ha dato un bacio a stampo a Omer Elomari. Ovviamente il gesto affettuoso tra i due concorrenti è stato accolto con grande entusiasmo tra i fan e dai concorrenti.

Rasha e Omer: arriva il primo bacio

Nella giornata di oggi, sulla casa del GF sono arrivati nuovi messaggi aerei da parte dei fan per i loro beniamini.

Tra i diversi aerei, ne è arrivato uno destinato a Rasha: "Sei la malika del nostro cuore", firmato "Rashiners" (nome utilizzato dalle fan di Younes).

La concorrente è stata immediatamente circondata dall'affetto delle coinquiline e successivamente ha ricevuto l'abbraccio di Omer. Dal momento che gli inquilini presenti in giardino hanno iniziato ad urlare "bacio, bacio", Rasha si è lasciata andare e ha dato un bacio a stampo al concorrente siriano.

Il precedente

I fan della 32enne giordana hanno preso spunto da una dedica inviata dai fan la scorsa settimana a Omer in cui lo definivano "il malik di tutti i GF". In lingua araba, il termine usato è sinonimo di "re" e "sovrano". Di conseguenza lo stesso Elomari ha iniziato a chiamare Rasha con il soprannome di malika.

In quel caso il 26enne siriano nonostante avesse ricevuto una dedica dai suoi sostenitori, ne aveva approfittato per fare un'ulteriore dedica alla coinquilina di cui si è preso una cotta: "Allora la malika di tutti i GF è lei".

Inoltre sulla casa più spiata d'Italia era arrivato un altro aereo indirizzato ai due concorrenti: "Vento d'Oriente, pura verità".

Entusiasmo tra i fan dei 'Rashmer'

Su X, diversi fan dei "Rashmer" hanno commentato con entusiasmo quanto accaduto tra Rasha e Omer.

"Aiuto i tesori d'Oriente si sono sbloccati", ha commentato un utente. Un altro ha ironizzato: "Rasha è letteralmente impazzita". Un altro fan dell'ipotetica coppia ha affermato: "No vabbè, finalmente lei si è lasciata andare".

Tuttavia tra i vari utenti c'è anche chi ha sollevato dubbi sull'atteggiamento della 32enne: "Personalmente in lei ho visto tutto tranne che la spontaneità". Un ulteriore utente ha detto: "Jonas e Anita si sono baciati dopo un aereo e sono stati criticati, quale sarebbe la differenza tra Omer e Rasha?". Infine c'è anche chi si è soffermato sulla reazione di tutti i concorrenti elogiandoli: "Erano anni che al GF non si vedeva un gruppo così coeso che esultava per l'aereo di un altro concorrente. Bravissimi ragazzi, i litigi possono starci ma mai mancarsi di rispetto. L'ho trovata davvero una gran bella scena".