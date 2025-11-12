"Mai amato la persona sbagliata?", questa la domanda posta da Benedetta Stocchi in giardino ad Anita Mazzotta, Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Rasha Younes. Dopo aver ascoltato le risposte delle sue compagne d'avventura, la ragazza è scoppiata in lacrime. Secondo alcuni utenti del web, Benedetta potrebbe essersi presa una cotta nei confronti di Domenico D'Alterio.

Il crollo emotivo di Benedetta

Il giorno seguente la diretta del Grande Fratello, i concorrenti hanno avuto modo di rilassarsi.

Nella serata di ieri, mentre sulla casa più spiata d'Italia suonava una canzone di Arisa, Benedetta ha chiesto ad Anita, Grazia, Rasha e Giulia: "Ma voi avete mai amato la persona sbagliata?".

Senza pensarci su due volte, Rasha ha risposto in modo affermativo così come Grazia: "Certo che sì". A quel punto Stocchi ha chiesto alle sue amiche cos'è successo dopo aver capito di essersi innamorate della persona sbagliata. Anche in questo caso la 32enne di origini palestinesi non ha esitato a rispondere e raccontare la sua esperienza personale: "Cadi in ginocchio, crolli, ti fai a pezzi e successivamente raccogli tutti i pezzi. Stai zitta, ti distruggi, fai di tutto per cambiare quella persona e non riesci ad ammettere che hai fallito amando la persona sbagliata. Quindi lotti, ci provi e ci riprovi, non credi che la persona che hai amato ti possa fare del male, ma poi riesci a vedere che non puoi distruggerti.

Tutto questo accade dopo che hai pianto lacrime amare, che hai fatto soffrire la tua famiglia e che hai deluso tutti. Alla fine però ci si rialza sempre, anche se io pensavo di morire per amore".

Benedetta é innamorata di Domenico e vuole farcelo capire in tutti i modi, io ve lo dico#grandefratello pic.twitter.com/0geGupkdEs — 𝑩𝒊𝒐𝒏𝒅𝒐 🫧 (@sorrysonobiondo) November 12, 2025

Le ipotesi del web

La conversazione fra Benedetta e le sue amiche non è passata inosservata ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra, quindi alcuni si sono riversati su X per esprimere il loro pensiero.

Un utente ha ipotizzato che Benedetta si sia innamorata di Domenico: "Io lo dico che si è presa una cotta e vuole farcelo capire in tutti i modi".

Un altro utente ha scritto: "Lei è sempre stata presa di Domenico e una donna se ne accorge e Valentina ha visto sempre giusto! Peccato che abbia sempre negato". Secondo un telespettatore la concorrente di Nemi vuole solo legarsi a qualcuno per strategia: "Lei è furba".

Il precedente

Il triangolo amoroso nato al GF vede come protagonisti Benedetta, Domenico e Valentina.

Tra i due gieffini c'è sempre stata una forte intesa, ma la compagna di Domenico è entrata nella casa per chiedere una battuta d'arresto. Sebbene i due concorrenti in un primo momento abbiano deciso di ridimensionare il loro rapporto, successivamente si sono riavvicinati. Motivo per cui Valentina ha deciso di lasciare Domenico, così quest'ultimo ha tagliato nettamente il rapporto con Benedetta.