"Una persona senza carattere", recita così lo sfogo su Instagram di Carlotta Vendemmia nonché fidanzata di Mattia Scudieri. Quest'ultimo sarebbe colpevole di non disdegnare le avance della coinquilina Grazia Kendi. Nonostante lo sfogo social, Carlotta ha precisato che non varcherà mai la porta rossa per un confronto con il compagno.

Le dichiarazioni di Carlotta

A poche ore dalla settima puntata de GF, su Instagram Carlotta Vendemmia ha spiegato perché non ha mai proferito parola sull'amicizia speciale instaurata dal suo fidanzato Mattia con Grazia: "Non sono il tipo di persona che fa scene o teatrini inutili, quindi vi consigli di mangiare pop corn davanti ad un film romantico".

A quel punto la ragazza ha lasciato intendere di non avercela con la 24enne toscana colpevole di aver preso una cotta per il coinquilino: "Non voglio dare visibilità ad una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia" .

Infine Carlotta ha precisato che nella vita ognuno sceglie chi essere e Mattia pare che per avere visibilità all'interno del reality show abbia pensato di giocarsi la carta della storia.

Definizione di donna con la D maiuscola 👏👏👏#grandefratello Carlotta la fidanzata di Mattia pic.twitter.com/Y8m9nFBj2G — Anna (@anamaria436690) November 3, 2025

Il rapporto di Mattia e Grazia

Fin da quando ha visto la clip di presentazione, Grazia ha ammesso di essere incuriosita dal concorrente siciliano.

Conoscendo Mattia, la 24enne ha confermato la sua prima impressione: "Non è colpa sua se mi sono presa una cotta per un ragazzo. So che è sbagliato perché lui è fidanzato, ma non posso farci nulla".

In principio Scudieri si era distaccato dalla coinquilina per non illuderla, ma nei giorni successivi è tornato ad avere lo stesso rapporto con Grazia.

GF: anticipazioni puntata 3 novembre

Intanto sul sito del GF sono diffuse le anticipazioni relative alla settima puntata in onda stasera 3 novembre su Canale 5.

Valentina Piscopo tornerà nella casa per avere un confronto con il compagno e Benedetta Stocchi: la donna era arrivata come ospite per qualche giorno, ma nella notte di Halloween ha discusso con tutti i concorrenti perché accusata di aver finto una crisi con il compagno per avere visibilità.

Inoltre si parlerà del rapporto tra Omer Elomari e Rasha Younes: i due si piacciono, ma lei non intende intraprendere una relazione sotto i riflettori. Successivamente verrà decretato il verdetto del televoto che vede protagonisti Francesco Rana, Francesca e Simone (giocano come unico concorrente), Mattia Scudieri e Jonas Pepe. Inoltre ci saranno nuove nomination e in studio arriverà Claudio Amendola per presentare il suo ultimo lavoro cinematografico.