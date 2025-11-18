Durante la nona puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha analizzato il legame tra Omer Elomari e Rasha Younes. Secondo Cristina Plevani, il concorrente da quando si è infatuato di Rasha ha cambiato radicalmente il suo atteggiamento. Il giorno seguente, Omer è apparso infastidito per le critiche ricevute: "Non lo permetto a nessuno".

Pareri contrastanti sui 'Rashmer'

Il 17 novembre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del GF.

La conduttrice Simona Ventura ha aperto la diretta concentrandosi sul rapporto tra Omer e Rasha, una coppia che nella casa continua a dividere opinioni.

Non tutti, infatti, sono convinti che tra i due ci sia un sentimento autentico. Dopo aver espresso il proprio punto di vista, Cristina Plevani ha punzecchiato Omer affermando: "Omer, sei diventato la moquette sotto i piedi di Rasha. Non hai potere decisionale, sei la sua ombra".

Sonia Bruganelli, invece, ha sottolineato come i due concorrenti siano caratterialmente agli opposti. Una visione che coincide anche con quella di Francesca Carrara, secondo cui la loro relazione, lontano dai riflettori, potrebbe non durare a lungo.

Lo sfogo di Omer

In puntata, Omer Elomari non ha battuto ciglio davanti alle critiche delle opinioniste presenti in studio.

Nella giornata del 18 novembre, però, il 26enne si è confidato con Rasha, ammettendo di essersi risentito per quanto ascoltato: "C'è la mia dignità e la mia personalità, che non permetto a nessuno di toccare".

Secondo Rasha, nella prossima puntata Omer avrà sicuramente modo di rispondere alle insinuazioni rivolte contro di lui. Rasha gli ha inoltre consigliato di affrontare il confronto con eleganza e misura: "È un gioco, non perdere mai la lucidità". La gieffina lo ha anche invitato a lasciarsi scivolare addosso le critiche, senza dargli troppo peso. Il discorso si è poi spostato su una clip nella quale Rasha definiva Omer “noioso”. La concorrente ha chiarito che si trattava di una considerazione risalente a tre settimane prima, quando tra loro non c'era ancora un vero dialogo: "Sì, è vero che l'ho detto, ma ora siamo riusciti a rompere il ghiaccio. Era in quel periodo in cui ti rimproveravo e parlavamo pochissimo".

GF: si vota per decidere il primo finalista

Intanto nella puntata di ieri, i concorrenti hanno effettuato le nomination inconsapevoli che chi è finito al televoto è candidato a diventare il primo finalista di quest'edizione.

Al termine delle nomination effettuate tramite i piramidali, sono finiti al giudizio del pubblico: Rasha, Francesca, Simone, Omer, Giulia e Donatella.

La finale del reality show è prevista per la seconda settimana di dicembre, poiché non è previsto alcun prolungamento.