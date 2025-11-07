Valentina Piscopo ha deciso di porre fine alla relazione con Domenico D'Alterio e lo ha fatto tramite un post pubblicato su Instagram: "Fine". Nella serata di ieri, i concorrenti del Grande Fratello si sono scatenati in piscina e tra Domenico e Benedetta si è vista molta complicità. O

Nel frattempo ovviamente l'operaio di Scampia non può sapere cosa è accaduto all'esterno del reality, poiché si trova nella casa.

Valentina dice basta al triangolo con Domenico e Benedetta

Nella serata di giovedì 6 novembre, i concorrenti del GF si sono scatenati in piscina.

Presi dall'enfasi del momento, Domenico ha preso in braccio Benedetta e si è gettato in piscina. Non sono mancati momenti di complicità tra i due concorrenti, anche se sono sempre stati in compagnia degli altri gieffini. Tale feeling non è passato inosservato a Valentina Piscopo, la quale su Instagram ha deciso di pubblicare un post in cui ha annunciato la rottura con il compagno: "Il rispetto porta rispetto. Adesso metto fine a tutta la mia storia".

Inoltre la donna ha chiesto ai telespettatori del reality show di smetterla di inviarle foto e video di quello che fa Domenico con Benedetta, poiché osserva già da sola tutto con attenzione. Poi ha ribadito di non voler passare per una persona alla ricerca di visibilità: "Non mi sta bene".

Ovviamente il concorrente essendo ancora "recluso" nella casa non può sapere di essere stato lasciato dalla sua fidanzata, ma non è escluso che nella prossima puntata venga informato di quanto sta accadendo all'esterno del programma.

Gli avvertimenti della donna

Fin dall'ingresso nella casa, Domenico e Benedetta hanno mostrato un certo feeling nonostante lui sia fidanzato e abbia una figlia.

Tramite un post sui social, la compagna di Domenico aveva già da tempo lasciato intendere di essere stufa di vedere certe scene. Di conseguenza il GF aveva dato la possibilità a Valentina di varcare la porta rossa per un confronto col compagno e con la gieffina. Nonostante i ripetuti avvertimenti da parte di lei, i due inquilini hanno continuato a mantenere un rapporto particolare.

Motivo per cui ora Valentina ha deciso di lasciare Domenico.

La reazione degli del web

Le parole di Valentina hanno immediatamente fatto il giro del web e su X diversi utenti hanno espresso il proprio parere in merito.

"Stavolta cos'ha fatto di grave Domenico? Aiuto", ha detto un utente. Un altro ha commentato: "La complicità di Benedetta e Domenico in effetti potrebbe dare fastidio ad una donna".

Un altro ha invece criticato Valentina Piscopo: "Se lo vuole lasciare che lo lasciasse. Inutile che una puntata si e l'altra pure va al GF per un confronto". Infine c'è chi ha dato ragione alla donna, notando: "Domenico e Benedetta fanno tutto insieme".