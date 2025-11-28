"XXL motivi per amarti", questa la dedica aerea volata sulla casa del Grande Fratello nel pomeriggio di venerdì 28 novembre all'indirizzo di Omer Elomari. La scorsa settimana, il 26enne siriano sentendo parlare della sua intimità con Rasha Younes si è tirato giù i pantaloni e ha mostrato i boxer rivelando la sua taglia. Per questo motivo i suoi fan hanno deciso di ironizzare sul gesto.

Nuova dedica all'indirizzo di Omer

Nel primo pomeriggio di oggi 28 novembre, i fan di Omer hanno deciso di inviargli un messaggio ironico: "XXL motivi per amarti".

In principio i concorrenti non erano riusciti a capire il significato del messaggio, tanto che hanno cercato di comprendere a chi fosse indirizzato. Successivamente Grazia Kendi ha collegato la dedica al gesto del 26enne siriano effettuato la scorsa settimana: "Non ci credo, mi sento male". Anche gli altri concorrenti hanno iniziato a ridire sul contenuto: "Siete simpatici". Omer è scoppiato a ridere: "No ragazzi, questo è bellissimo. Grazie, grazie". Rasha Younes ha invece ironizzato: "No ragazzi, qui non c'è più niente da scoprire". A quel punto Omer è andato ad abbracciare Rasha ed i due concorrenti si sono scambiati un tenero bacio.

L'aereo dei fan fa riferimento al gesto della scorsa settimana effettuato dal 26enne.

Sentendo parlare della sua intimità, Omer ha perso le staffe e si è tirato giù i pantaloni mostrando i suoi boxer e con tono stizzito ha affermato: "Visto che parlate della mia intimità, questa è la mia taglia. Una XXL".

alla faccia di chi ha strumentalizzato quella cavolata e rosica ancora (linfa vitale) l'aereo più immenso di sempre #rashmer pic.twitter.com/35YcfQC8XK — Cohen (@fracohen) November 28, 2025

Tutti i messaggi aerei di oggi per Elomari

Omer Elomari ha ricevuto anche un altro aereo fa parte dei fan: "C'è un solo uomo".

Il diretto interessato ha immediatamente ringraziato tutti: "Questo è bellissimo, grazie".

A seguire sulla casa di Cinecittà è volato un terzo aereo, ma questa volta da parte dei fan della coppia: "Uniti famo er devasto".

In questo caso sia il 26enne che la 32enne hanno ringraziato i loro sostenitori per l'affetto ricevuto.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, gli utenti hanno commentato i tre aerei arrivati all'indirizzo di Omer Elomari.

"Non loro che pensavano che il gesto delle mutande fosse visto male fuori e invece è stato commentato con ironia dai fan", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Ragazzi in quella casa avevano parlato di squalifica per Omer. Loro sono completamente fuori dalla realtà". Tra gli utenti c'è chi è soffermato sulle belle parole utilizzate nel secondo aereo: "Lui è proprio felice di sentirsi apprezzato da noi fan". Infine c'è chi ha espresso un commentato sull'aereo di coppia per i "Rashmer": "Io ve l'ho detto che sarebbero tornati più forti di prima dopo le incomprensioni dei giorni scorsi".