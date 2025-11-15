Nel pomeriggio di sabato 15 novembre, sulla casa del Grande Fratello sono volati diversi aerei tra cui uno indirizzato a Rasha Younes. Quest'ultima è stata spronata a vivere al meglio la conoscenza con Omer Elomari: "Non avere paura". Il messaggio ha suscitato una forte emozione nella 32enne giordana, poiché firmato dai fan e dalla migliore amica Clarissa.

Nuova dedica per Rasha

Sui cieli della casa più spiata d'Italia è arrivato un nuovo messaggio aereo indirizzato a Rasha, in cui si legge: "LaTakhaf", la cui traduzione in italiano è: "Non avere paura".

La destinataria del messaggio è scoppiata in lacrime, in quanto l'aereo è stato firmato dalle fan "Omerash" ma ha contribuito anche Clarissa nonché la migliore amica dell'attuale concorrente del reality show di Canale 5.

Immediatamente Omer è corso ad abbracciare Rasha e si è complimentato con chi ha deciso di inviare l'aereo: "Grazie ragazzi, questo è molto bello". La 32enne di origini palestinesi invece ha ringraziato tutti ed in particolare la sua amica: "Clary ti amo, sei la mia vita. Insieme abbiamo condiviso tante cose". Gli altri concorrenti hanno esultato, mentre Donatella Mercoledisanto ha ironizzato: "Hai avuto anche la benedizione di Clarissa".

Tutti gli aerei della giornata

L'aereo indirizzato a Rasha non è stato l'unico della giornata.

Omer Elomari ha ricevuto due aerei: il primo da parte dei suoi fan in cui hanno deciso di utilizzare tre aggettivi per descrivere il suo percorso "lealtà", "vento", "luce". In un altro aereo invece è stata menzionata anche Rasha: "Togheter unstoppable". Ma non è tutto, perché è arrivato anche il primo aereo per Giulia Soponariu: "Born to shine, mai sola". In merito al suo primo aereo firmato "Blondies", la 20enne è scoppiata a piangere dall'emozione e successivamente ha ringraziato tutti. Anche all'indirizzo di Benedetta Stocchi è volato il primo aereo in cui è stata spronata ad affrontare il percorso al GF in solitaria: la ragazza è stata protagonista di un triangolo amoroso con Domenico D'Alterio e la compagna di quest'ultimo Valentina.

Infine Jonas e Anita hanno ricevuto tre messaggi aerei di coppia.

GF: il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un parere sugli aerei volati sopra la casa del GF.

"Felicissima per l'aereo dell'amica indirizzato a Rasha. Magari è la volta buona che si lascia andare definitivamente", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Apprezzo molto il modo in cui Rasha si sta avvicinando ad Omer". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Omer sembrava commosso al messaggio aereo, non a caso ha ringraziato tutti anche lui".