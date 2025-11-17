Francesca Carrara ha innescato una nuova discussione al Grande Fratello. Secondo la concorrente, le ragazze si sono coalizzate contro di lei e suo figlio. Anita Mazzotta, Grazia Kendi e Rasha Younes, però, hanno negato categoricamente di essersi messe d'accordo sulle nomination: "Qui nessuno si è accordato". Decidere in anteprima le nomination è contro il regolamento, quindi chi lo fa potrebbe subire un provvedimento disciplinare.

Nuove discussioni nella casa

Nel pomeriggio, Francesca si è confrontata con Jonas, spiegando che le ragazze hanno messo in atto una strategia per andare contro di lei e suo figlio Simone.

Durante la cena, Jonas ha stuzzicato gli inquilini con una domanda precisa: "Ci sono dei gruppi che si sono accordati sulle nomination?". In quel momento, tutti hanno chiesto di cenare tranquillamente, in modo da evitare le discussioni. Dopo essersi ritrovati in giardino, i concorrenti hanno ripreso la conversazione e Francesca senza giri di parole ha spiegato che la domanda del modello nasce da un suo dubbio: "Penso che qui ci sia qualcuno che voglia fare strategia". Simone ha aggiunto di aver sentito Grazia dire che tanto non avrebbero nominato lui e sua madre, nonostante i diversi dissapori. Dal canto suo Rasha ha precisato: "Io non porto rancore a nessuno, quindi non ho bisogno di accanirmi su una persona".

Scocciata per la piega che ha preso la discussione, Anita ha tagliato corto: "Nessun accordo sulle nomination". La conversazione è stata chiusa con Grazia che ha ribadito di essere stanca che ogni sua affermazione viene messa in discussione: "Io non voglio sapere le nomination delle mie amiche, così come non voglio che loro sappiano le mie".

I dubbi di Francesca

Nel pomeriggio, Francesca si era sfogata con Ivana e Flaminia.

La concorrente romana ha affermato: "Io non mi sono mai sentita una concorrente forte, quindi non penso che loro mi temano".

Per Flaminia, non c'è nessun accordo sulle nomination anche perché coalizzarsi è vietato dal regolamento del reality show.

GF: anticipazioni puntata del 17 novembre

Oggi, lunedì 17 novembre, su Canale 5 andrà in onda la nona puntata del GF.

Come annunciato sul sito ufficiale del programma, Mattia riceverà la visita della sua fidanzata durante la quale verrà messo al corrente di non essere stato lasciato. Ma non è tutto perché Carlotta Vendemmia vuole incontrare anche Grazia, colpevole di aver messo gli occhi sul suo fidanzato. Poi si parlerà del rapporto tra Omer e Rasha: tra i due c'è stato il primo bacio, ma il rapporto non sembra decollare. Dopo quasi 50 giorni, Giulia potrà rivedere i suoi 5 fratelli. Infine verrà letto il verdetto del televoto che vede Domenico, Flaminia, Francesca e Simone, Rasha e Giulia a rischio eliminazione.