Dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello, Francesco Rana ha avuto modo di vedere cosa sta accadendo all'interno del reality. L'ex gieffino, senza giri di parole, ha mosso delle critiche nei confronti di Anita Mazzotta, sostenendo che la ragazza, da quando è uscita a causa del grave lutto, è ritornata in gioco con un mentalità diversa: più strategia e meno rapporti umani.

Nella giornata di oggi, 6 novembre, Rana, in un video, ha detto di Anita: "Dico la mia verità. Lei è entrata e io le ho dato tanto supporto per la situazione difficile che stava vivendo.

Ero una delle persone più vicine a lei. Quando è uscita fuori lei ha visto i trend, gli hype che stavano andando, rientra e va verso la ship Jonita perché vuole vincere il programma". A quel punto, Francesco ha cercato di mettere in guardia il suo amico Jonas, anche se il modello essendo ancora un concorrente non può sapere cosa accade all'interno del reality show: "Fratello mio apri gli occhi su Anita".

“Lei (Anita) è uscita fuori, ha visto i trend, gli Hype che stavano andando, rientra nella casa e fa la ship con jonas per vincere il programma.”



lui anche dentro la casa è sempre stato il più lucido su quella persona, difatti il primo ad averla sgamata. #GrandeFratello pic.twitter.com/h8llqb9MVg — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅❄️ (@zabetta97) November 6, 2025

Il percorso di Anita e Jonas

Anita e Jonas, all'inizio del Grande Fratello, non erano affatto legati l'unico con l'altro, anzi risultavano essere piuttosto distanti.

A seguire, la ragazza è uscita dalla casa per via della prematura scomparsa della madre, ma 13 giorni dopo il grave lutto Anita ha deciso di proseguire il suo percorso all'interno del GF. Da quel momento, la 26enne si è avvicinata sempre di più a Jonas Pepe e, durante una cena, si è esposta sulla possibilità di intraprendere una relazione sotto i riflettori.

Durante la settima puntata, Sonia Bruganelli, in qualità di ospite, ha sollevato dubbi sul comportamento della ragazza: secondo lei, Anita potrebbe esserci avvicinata al modello romano solo perché, nel periodo trascorso fuori, potrebbe essersi documentata sul seguito che ha l'ipotetica coppia.

I 'Jonita' dividono il web

Su X, il parere degli utenti del web risulta essere contrastante sui "Jonita" (nome utilizzato dai fan di Anita e Jonas).

Un utente si è detto d'accordo con il pensiero di Francesco Rana: "Lui era il più lucido in quella casa. Non a caso è stato il primo ad aver smascherato Anita e aver messo in guardia Grazia". Un altro utente ha detto: "Purtroppo i concorrenti del GF non dovrebbero uscire e rientrare, così viene falsato il gioco". Al contrario un telespettatore ha spezzato una lancia a favore della 26enne: "Non scordiamoci che lei è uscita dalla casa per un lutto. Quindi di cosa stiamo parlando?". Un altro utente ha sostenuto: "Jonas furbo com'è anche se ha capito che con Anita è una bufala, si fa andare bene il giochino in modo da arrivare più lontano possibile". Tuttavia c'è anche chi crede nella reale intesa tra i due concorrenti: "Non diciamo baggianate, Jonas e Anita hanno sempre avuto un rapporto speciale".