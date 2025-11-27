Nuove incomprensioni al Grande Fratello tra Omer Elomari e Rasha Younes. Tra i due concorrenti sembrava filare tutto liscio, ma nel pomeriggio di ieri 26 novembre è scoppiata una nuova discussione per via di un vecchio litigio. Nel dettaglio, il concorrente siriano si è risentito per alcuni atteggiamenti che la 32enne ha nei suoi confronti: "Tu hai pensieri brutti su di me".

'Rashmer' distanti per via dell'ennesima incomprensione

Nel pomeriggio di ieri, 26 novembre, Omer si trovava sul divano quando è stato raggiunto da Rasha.

A quel punto il 26enne siriano ha ripreso un vecchio discorso: "Stai zitta e fammi parlare.

Prima cosa volevo dirti che i pensieri che avevi non sono giusti, io non ho riaperto il discorso perché non mi andava di tornarci per discutere; secondo tu non mi lasciavi parlare quindi mi sono girato a dormire". La conversazione è proseguita con Elomari che ha ribadito di non riuscire più a sopportare alcuni atteggiamenti da parte della 32enne giordana: "Tu non mi dai l'opportunità di parlare, perché mi interrompi sempre". "Non è vero, tu stai dicendo una cosa non veritiera. Dai, appesantisci la situazione ancora di più di quello che è", ha tagliato corto Rasha. Successivamente Omer ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti: "Io non ho mai dubitato del tuo interesse, non è come pensavi tu".

La discussione si è accesa nel momento in cui la gieffina ha ammesso di non credere alle parole del coinquilino: "Tu a me vuoi prendermi in giro? Vai, continua così poi ti rispondo".

Indispettito dal modo di fare della ragazza, Omer ha perso le staffe: "Come posso parlare con te se tu hai detto che lontano dal GF mi avresti mollato all'istante? Ti sembra un discorso bello? Tu hai pensieri brutti su di me, stai sbagliando".

Omer ha confermato ieri che l'aveva messa in discussione, ora invece dice che non è vero.

E secondo voi Rasha dovrebbe reagire bene? È normale che si senta presa in giro!

Non fate le badanti perchè a sto giro lui ha sbagliato.#grandefratello #rashmer pic.twitter.com/Blu4pSWc2o — Lauretta (@LaPic_93) November 26, 2025

Cosa pensano alcuni utenti del web

Il momento di crisi tra Rasha e Omer è stato oggetto di discussione su X: da un lato c'è chi crede che i due debbano mettere l'orgoglio da parte e dall'altro c'è chi ha dato ragione ad uno e chi all'altra.

"Ieri Omer ha confermato che l'aveva messa in discussione, ora invece dice che non è vero. Secondo voi Rasha dovrebbe reagire bene? È normale che si senta presa in giro", ha affermato un utente. Un altro ha invece detto: "Rasha sta tirando troppo la corda con Omer. Attenta che prima o poi si spezza". Tra i vari utenti c'è chi ha commentato: "Lui è troppo pesante, meno paranoie e più leggerezza". Tuttavia c'è anche chi crede che i due inquilini si stannono mettendo alla prova: "Basta essere orgogliosi, a volte l'orgoglio crea anche distanze dove non ci sono". Infine c'è chi è convinto che i due concorrenti torneranno presto a chiarire: "Le incomprensioni aiutano a far crescere un rapporto".