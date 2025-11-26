Dopo quasi due mesi di "reclusione" nella casa del Grande Fratello anche uno scherzo può diventare oggetto di discussione. Nella serata di martedì 25 novembre, Giulia Soponariu ha fatto credere ai suoi compagni d'avventura di volere dei privilegi ora che è diventata finalista. Non sapendo che si trattava di uno scherzo, Anita Mazzotta ha perso le staffe: "A me non parli così".

Scintille tra Anita e Giulia

Durante la cena, la ragazza ha spiegato che essendo diventata la prima finalista intendeva avere dei privilegi: "Vi chiedo di non ridere e non interrompermi.

Sicome sono in finale ho stilato dei punti: non voglio più cucinare quindi dimenticatevi la pizza e il pane, non voglio pedalare per farvi arrivare l'acqua calda in doccia, non voglio fare i turni per le pulizie e vorrei anche un armadio da sola. Vi ringrazio perché avendomi nominato mi avete dato la possibilità di concorrere per il televoto di finalista. A me non importa più niente, tanto non potete nominarmi per tre settimane".

A quel punto è intervenuta Anita Mazzotta che con tono di sfida ha chiesto a Giulia: "Quindi sei una stratega?". Alla risposta affermativa della coinquilina, la piercer ha perso le staffe: "Fermati ora se è uno scherzo perché mi sta partendo la brocca. Tu a me non parli così ".

Anita che ora ha il necessario bisogno di dimostrare di non essere comodino e parte in questo modo per una cazzata.



Not Good.#GrandeFratello pic.twitter.com/BtOkC2yGLI — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 25, 2025

La reazione degli altri concorrenti

Alla lista stilata da Giulia, i concorrenti sono apparsi increduli ed in diverse occasioni hanno domandato se si trattasse o meno di uno scherzo.

Francesca ha chiosato: "Ammazza ci hai messo 60 giorni per dimostrare chi sei davvero". Donatella ha invece cercato di convincere la concorrente a continuare a cucinare: "Ma è bello preparare il pane o la pizza". Jonas incredulo ha chiesto: "Ma sei sicura di quello che stai dicendo? Mancano tre settimane alla fine del programma".

"Quindi quando usciamo dobbiamo chiudere la porta giusta, perché tanto sei la finalista?", ha detto con sarcasmo Benedetta. Omer ha invece affermato: "Per te sarà una brutta finale, credimi".

Vedendo che la situazione stava prendendo una brutta piega, Giulia insieme a Rasha e Simone hanno spiegato che si trattava di uno scherzo.

Il chiarimento

Parlando con Jonas, Anita ha ammesso di essere arrivata al limite.

Successivamente la 26enne ha avuto modo di chiarire con Giulia e ha spiegato il motivo della sua reazione: "Il problema è che leggo qualsiasi cosa sbagliata". La ragazza ha poi rivelato che da quando è arrivato l'aereo dei fan per metterla in guardia dai falsi amici, ha iniziato a dubitare di tutti: "Non riesco a capire che cosa hanno visto fuori".

Rasha ha cercato di comprendere la posizione della concorrente milanese: "Tu sei come un palloncino che sta per scoppiare". "Sì, ma il problema è che non so quando scoppierò", ha tagliato il corto Anita.