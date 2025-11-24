Nel pomeriggio di oggi 24 novembre, Giulia Soponariu ha criticato l'atteggiamento di Omer Elomari: secondo lei, tra il 26enne e Rasha Younes lontano dai riflettori la relazione non andrà molto a lungo. Sebbene sia riuscita a capire il discorso della coinquilina, la 32enne di origini palestinesi ha spezzato una lancia a favore di Elomari: "Finché starò qua lo tutelerò".

Rasha su Omer: 'Non c'è un sentimento, è un conoscersi'

Vedendo un momento di crisi al Grande Fratello tra Omer e Rasha, Giulia ne ha approfittato per esprimere una critica riguarda gli atteggiamenti del 26enne siriano: "Mi dà fastidio il modo in cui si comporta con te".

In disaccordo con il giudizio della 20enne piemontese, Younes ha spezzato una lancia a favore di Omer : "Anche sbagliando lui l'ha fatto per proteggermi". Rasha ha poi cercato di far capire alla coinquilina che una persona non va giudicata per un errore: "Finché starò qua lo tutelerò. Io non dimentico quello che mi danno e che fanno le persone per un gesto sbagliato" . Nonostante le parole della 32enne, Giulia ha continuato ad esprimere un parere negativo su Elomari: "Lo vedo troppo differente da te, secondo me non c'è mai stato un sentimento tra di voi". "Non c'è un sentimento, è un conoscersi", ha tagliato Rasha. Quest'ultima ha poi proseguito riferendo che il 26enne spesso discute per proteggerla dai giudizi negativi degli altri concorrenti ma sbaglia: "Io non mi sono mai appoggiata ad un uomo, ma neanche nella vita reale.

Col mio carattere non ho bisogno che lui mi difenda perché so farlo da sola. Motivo per cui quando si parla di percorso, io parlo sempre al singolare".

“quello che ha fatto lui mercoledì anche sbagliando, lo ha fatto per proteggere me perché mi ha vista attaccata.

Io non posso andargli contro dopo che ha fatto mille cose per me qua dentro se per una settimana lui ha avuto un crollo”❤️#rashmer

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, alcuni utenti hanno espresso un parere sulla conversazione avuta tra Rasha e Giulia.

"Loro si proteggono a vicenda anche quando vivono un momento di stallo", ha commentato un utente.

Un altro ha aggiunto: "Giulia deve smettere di aizzare Rasha contro Omer". Un ulteriore utente ha commentato: "Ma esattamente Giulia cosa vuole?". C'è anche chi si è soffermato sulle parole di Giulia: "Lei ha capito che tra i Rashmer non funzionerà mai".

GF: sei concorrenti al televoto per un posto in finale

Nella puntata del GF in programma oggi 24 novembre, ci sono sei concorrenti al televoto: Giulia, Rasha, Omer, Simone, Francesca e Donatella.

Loro pensano che uno dovrà abbandonare il reality show, ma i telespettatori stanno votando per decidere il primo finalista di quest'edizione. Diventare finalista significa essere immune da qui alla puntata finale del programma.