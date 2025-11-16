Nella giornata di domenica 16 novembre, i concorrenti del Grande Fratello si sono riuniti in salone per decidere chi votare come capitano. Arrivato il turno di Giulia Saponariu, la ragazza ha deciso di cambiare strategia e favorire chi non è mai stato immune: "Vorrei vedere in mistery con noi Anita". Secondo lei, la 26enne milanese avrebbe ricevuto troppe volte l'immunità quindi è giusto che si esponga facendo le nomination palesi.
La strategia di Giulia
In casa, i concorrenti hanno dovuto esprimere la propria preferenza per scegliere il nuovo capitano.
In qualità di capitano uscente, Jonas ha aperto la catena e ha fatto il nome di Flaminia: secondo lui, la ragazza romana non è mai entrata nel vivo del reality show. A sua volta Romoli ha privato Domenico della possibilità di ricoprire il ruolo di capitano, mentre lui ha fatto il nome di Ivana. Quest'ultima ha chiamato in causa Benedetta che a sua volta ha nominato Omer. Il concorrente siriano ha deciso di fare il nome di Giulia. A quel punto la giovane piemontese senza giri di parole ha spiegato la sua nuova strategia e ha così motivato la proprio scelta: "Parto dal presupposto che non scelgo in base a chi voglio come Capitano perché già lo so, ma sceglierò in base a chi ha ricevuto troppe volte l'immunità.
Vorrei vedere in mistery con noi Anita".
Dal canto suo Mazzotta ha detto di accettare la decisione dell'inquilina e a sua volta ha fatto il nome di Grazia. Quest'ultima ha invece tolto l'immunità a Rasha, la quale ha fatto il nome di Francesca e Simone (madre e figlio sono un unico concorrente).
La corsa a due tra Donatella e Mattia ha visto premiato quest'ultimo, grazie al voto di Simone.
Finalmente qualcuno ha tolto l’immunità ad Anita !!! #grandefratello pic.twitter.com/TQV10I4H8x— senzanome (@brandellaxo) November 16, 2025
Il parere degli utenti sulla decisione di Saponariu
Su X, diversi utenti hanno espresso un parere contrastante sulla strategia di Giulia.
Un telespettatore si è complimentato con la modella piemontese: "Finalmente qualcuno ha tolto l'immunità ad Anita".
Un altro ha aggiunto: "Finalmente Anita non si potrà nascondere in confessionale durante le prossime nomination".
Al contrario un telespettatore ha criticato la scelta della 20enne: "Giulia crede di aver fatto un favore ad Anita, quando lei non vedeva l'ora di fare la nomination palese".
Tra i vari utenti c'è anche chi definito "falsa" e "stratega" Giulia e chi invece ha criticato la piercer veneta: "Prima o poi cadrà la maschera di Anita".
GF: i concorrenti a rischio eliminazione
Intanto in vista della puntata del Grande Fratello di lunedì 17 novembre su Canale 5, sono cinque i concorrenti a rischio eliminazione: Domenico, Rasha, Francesca e Simone, Giulia e Flaminia.
Tra questi il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare definitivamente la casa.