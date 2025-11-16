Nella giornata di domenica 16 novembre, i concorrenti del Grande Fratello si sono riuniti in salone per decidere chi votare come capitano. Arrivato il turno di Giulia Saponariu, la ragazza ha deciso di cambiare strategia e favorire chi non è mai stato immune: "Vorrei vedere in mistery con noi Anita". Secondo lei, la 26enne milanese avrebbe ricevuto troppe volte l'immunità quindi è giusto che si esponga facendo le nomination palesi.

La strategia di Giulia

In casa, i concorrenti hanno dovuto esprimere la propria preferenza per scegliere il nuovo capitano.

In qualità di capitano uscente, Jonas ha aperto la catena e ha fatto il nome di Flaminia: secondo lui, la ragazza romana non è mai entrata nel vivo del reality show. A sua volta Romoli ha privato Domenico della possibilità di ricoprire il ruolo di capitano, mentre lui ha fatto il nome di Ivana. Quest'ultima ha chiamato in causa Benedetta che a sua volta ha nominato Omer. Il concorrente siriano ha deciso di fare il nome di Giulia. A quel punto la giovane piemontese senza giri di parole ha spiegato la sua nuova strategia e ha così motivato la proprio scelta: "Parto dal presupposto che non scelgo in base a chi voglio come Capitano perché già lo so, ma sceglierò in base a chi ha ricevuto troppe volte l'immunità.

Vorrei vedere in mistery con noi Anita".

Dal canto suo Mazzotta ha detto di accettare la decisione dell'inquilina e a sua volta ha fatto il nome di Grazia. Quest'ultima ha invece tolto l'immunità a Rasha, la quale ha fatto il nome di Francesca e Simone (madre e figlio sono un unico concorrente).

La corsa a due tra Donatella e Mattia ha visto premiato quest'ultimo, grazie al voto di Simone.

Il parere degli utenti sulla decisione di Saponariu

Su X, diversi utenti hanno espresso un parere contrastante sulla strategia di Giulia.

Un telespettatore si è complimentato con la modella piemontese: "Finalmente qualcuno ha tolto l'immunità ad Anita".

Un altro ha aggiunto: "Finalmente Anita non si potrà nascondere in confessionale durante le prossime nomination".

Al contrario un telespettatore ha criticato la scelta della 20enne: "Giulia crede di aver fatto un favore ad Anita, quando lei non vedeva l'ora di fare la nomination palese".

Tra i vari utenti c'è anche chi definito "falsa" e "stratega" Giulia e chi invece ha criticato la piercer veneta: "Prima o poi cadrà la maschera di Anita".

GF: i concorrenti a rischio eliminazione

Intanto in vista della puntata del Grande Fratello di lunedì 17 novembre su Canale 5, sono cinque i concorrenti a rischio eliminazione: Domenico, Rasha, Francesca e Simone, Giulia e Flaminia.

Tra questi il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare definitivamente la casa.