Nella serata di ieri, Grazia Kendi si è ritrovata a parlare con Omer Elomari e ha esaltato le qualità del concorrente del Grande Fratello . Nel dettaglio, la 24enne ha affermato: "Penso che tu sia una persona che ascolta, osserva e sei molto buono". Motivo per cui, la concorrente vede nel 26enne siriano un esempio da seguire anche se in alcune situazioni ha mostrato la parte peggiore.

Grazia elogia Omer

All'interno del GF, Grazia è stata più volte messa in discussione dai concorrenti ma ha sempre potuto contare su Omer.

Nella serata di domenica 23 novembre, la ragazza ha fatto un discorso a cuore aperto all'inquilino per elogiare le sue qualità: "Penso che tu sia una persona che ascolta, che osserva e sei molto buono.

Quando vedo che a volte perdi il controllo, ti capisco perché anch'io sono così. Ti vedo un buono, non un giocatore. Vedo un esempio in te, una persona da seguire anche quando sbagli". Parlando della vita privata di Omer, la 24enne ha aggiunto: "Non ti reputo un giocatore, perché penso che tu anche nel privato sei così".

La replica di Elomari

Alla conversazione era presente anche Domenico D'Alterio: "Io penso di te che caratterialmente sei così anche nella vita di tutti i giorni. Per questo motivo ho trovato sbagliato il gesto che hai fatto l'altra sera".

A quel punto Omer ha spiegato perché si è tirato giù i pantaloni e ha mostrato i boxer ed in principio non ha neanche chiesto scusa alle ragazze presenti: "Io non intendevo essere volgare".

Poi il concorrente ha cercato di dare un consiglio all'amico: "Ti parlo come un un uomo, perché ti reputo tale. Non dare ascolto agli altri, perché io lo vedo quando tu ti affianchi agli altri perché non sai come affrontare questo gioco". In merito al discorso di Grazia, il 26enne è apparso lusingato dagli elogi poiché non pensava di riceverli.

GF: anticipazioni puntata 24 novembre

Intanto oggi 24 novembre su Canale 5 dalle 21:30 circa andrà in onda la decima puntata del GF.

La conduttrice Simona Ventura parlerà del "mutanda-gate" che ha coinvolto Omer Elomari: il concorrente verrà chiamato in studio per un confronto con Jonas Pepe. Inoltre un concorrente riceverà una busta rossa dal contenuto "esplosivo".

Grazia Kendi riceverà una sorpresa: la concorrente incontrerà il padre con il quale ha sempre avuto un rapporto conflittuale. Poi sarà la volta del verdetto del televoto: Omer, Rasha, Donatella, Giulia, Simone e Francesca pensano che uno tra loro dovrà abbandonare il programma, ma in realtà i telespettatori hanno votato per eleggere il primo finalista di quest'edizione. A seguire i concorrenti dovranno effettuare le nomination come di consueto, ma probabilmente stavolta saranno per l'eliminazione.