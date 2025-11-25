Nel corso della decima puntata del Grande Fratello, Grazia Kendi ha ricevuto una sorpresa dal padre Marius. La ragazza avendo un rapporto complicato con l'uomo ha avuto un crollo emotivo ma è stata duramente criticata da alcuni suoi compagni d'avventura. Parlando con Mattia Scudieri, la 24enne si è sfogata: "Che nessuno si sente il protagonista della mia vita".

Lo sfogo di Grazia

Nel post puntata Grazia ha avuto un confronto scontro con Anita. Quest'ultima ha criticato la coinquilina: "Per me è inaccettabile ascoltare una frase del genere. Tu non ti rendi conto dell'oro che hai.

Se non volevi vederlo, perché hai accettato la telefonata? L'hai fatto per show?". Dal canto suo la 24enne ha replicato: "Ma cosa c'entra quello che dici? Tu non devi permetterti di dire una cosa simile. Puoi giudicare la mia reazione, ma non puoi dire che faccio le cose per fare spettacolo". Francesca ha invece spronato la coinquilina a ricostruire il rapporto con il padre anche se in passato hanno avuto dei dissapori.

Il giorno seguente la concorrente è tornata sull'argomento con Mattia e si è sfogata: "Ma cosa c'entra dire che la mia frase ha mancato di rispetto agli altri? Io sto parlando di me, perché gli altri si mettono al centro delle cose? Che nessuno si sente il protagonista della mia storia ".

Che cos'è successo in puntata

In settimana, Grazia ha avuto un crollo emotivo spiegando che con suo padre ha sempre avuto un rapporto complesso mentre con la mamma è sempre stato tutto più facile. Durante la puntata in onda ieri 24 novembre, la 24enne toscana ha avuto modo di riabbracciare il padre. Terminato l'incontro la diretta interessata è scoppiata a piangere e ha più volte detto che avrebbe voluto incontrare la madre piuttosto che il signor Marius.

Affermazioni che non sono piaciute ad alcuni concorrenti, tanto che Jonas Pepe ha deciso di nominarla: "C'è gente che non riceve sorprese da 50 giorni e tu snobbi tuo padre".

GF: utenti divisi

La botta e risposta tra Grazia e Anita non è passato inosservato ai telespettatori del reality show tanto che si sono espressi su X.

"Mi dispiace ma Grazia ha ragione. Chi sono gli altri per giudicare il rapporto che ha con suo padre?", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Anita ha iniziato a parlare da quando è stata definita un 'comodino'. Era meglio quando stava zitta". Tra i telespettatori c'è chi ha trovato fuori luogo la reazione di Grazia: "Se non voleva vedere il padre bastava riagganciare il telefono". Un ulteriore utente ha aggiunto: "Grazia ha litigato con Anita per i giudizi sul padre, ma Rasha ha detto più o meno la stessa cosa e nessuno ha detto niente". Infine c'è chi ha detto: "Grazia adesso sta facendo la vittima. Come ha studiato lei il GF, non lo ha fatto nessuno".