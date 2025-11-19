Nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre, sulla casa del Grande Fratello è volato un nuovo aereo di coppia indirizzato a Omer Elomari e Rasha Younes. Una volta tradotta la frase dall'arabo all'italiano, il 26enne siriano ne ha approfittato per fare una dedica alla 32enne: "Tu sei magia".

Il messaggio dei fan ai 'Rashmer'

Oggi, sulla casa del GF sono volati diversi aerei tra cui uno indirizzato a Omer e Rasha: "Rihlatukum sihr", firmato "Rashmer".

Vedendo l'aereo, la 32enne giordana ha tradotto la frase dall'arabo all'italiano: "Il vostro viaggio è magia", poi la ragazza con l'aiuto di Elomari si è corretta: "Il vostro percorso è magia".

A quel punto Omer ne ha approfittato per fare una dedicata a Rasha: "Tu sei magia". Younes è scoppiata a ridere e, imbarazzata, ha dato un bacio all'inquilino.

Poco dopo Rasha ha speso parole d'affetto nei confronti dei fan che ogni giorno fanno sentire il loro affetto: "Che bello ci scrivono le frasi in arabo".

L'affetto dei concorrenti

Tutti i concorrenti si sono fiondati attorno ai due inquilini e si sono complimentati. Donatella ha chiesto a Omer di insegnarle a leggere l'arabo, mentre Domenico ha ironizzato: "Tutta questa frase per dire solo magia?". Giulia è corsa ad abbracciare Rasha, nonostante tra le due ci sia un rapporto caratterizzato da alti e bassi.

Grazia invece ha abbracciato Omer e ha sussurrato qualcosa al suo orecchio, per dirgli che lei crede in questa relazione e spera in un lieto fine tra i due anche quando saranno fuori dalla casa. Infine Benedetta ha abbracciato Rasha, mentre Jonas e Anita hanno applaudito.

Omer e Rasha: amore o strategia?

La dedica dei fan all'indirizzo di Rasha e Omer è stata una ventata d'aria fresca, poiché nel corso della nona puntata del reality show la coppia era stata messa in discussione sia da alcuni coinquilini che da alcuni opinionisti presenti in studio.

In particolare Sonia Bruganelli ha affermato che Omer e Rasha sono completamente opposti, Cristina Plevani ha invece criticato il 26enne siriano in quanto avrebbe avuto un cambio d'atteggiamento repentino da quando si è avvicinato alla coinquilina: "Sei la moquette di Rasha, sei la sua ombra".

Tra i concorrenti invece i più scettici sono stati Simone De Bianchi e Francesca Carrara: in particolare quest'ultima si è detta convinta che tra i due la frequentazione non avrà un lieto fine una volta lontani dai riflettori.

Tuttavia c'è anche chi crede nella veridicità di questo rapporto, affermando che Omer, nel rispetto della sua cultura e in quella di Rasha, tenderebbe ad avere un approccio molto pacato e poco invadente, in modo da rispettare i tempi della ragazza.