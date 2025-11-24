Oggi, lunedì 24 novembre, su Canale 5 andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello. Secondo le anticipazioni fornite dal sito del programma, un concorrente riceverà una busta rossa dal contenuto "esplosivo". Secondo le ipotesi, la destinataria sarebbe Rasha Younes: rischia di leggere le dichiarazioni rilasciate dal suo ex in un'intervista.

GF: una nuova busta rossa

Sul sito del GF, si legge: "Una nuova busta rossa stasera entrerà a sorpresa nella casa; uno dei coinquilini sarà costretto ad aprirla e a fare i conti con il suo contenuto esplosivo".

Non è stato svelato il contenuto della busta né il destinatario, ma non è escluso che riguardi Rasha. La ragazza non è al corrente di quanto accaduto fuori, ma il suo ex Manuel ha rilasciato delle dichiarazioni in cui l'ha definita una arrivista.

Non è la prima volta che nel reality show arrivano delle buste che sconvolgono la tranquillità dei concorrenti. La prima busta ha riguardato Domenico D'Alterio, in cui aveva appreso che la sua fidanzata Valentina non riusciva a tollerare il rapporto instaurato con Benedetta Stocchi. A seguire, Grazia Kendi aveva avuto il compito di leggere il contenuto di una busta riguardante Mattia Scudieri: c'era scritto che Carlotta Vendemmia non aveva chiuso la relazione con Mattia, ma se Grazia avesse reso pubblico il contenuto avrebbe tolto la possibilità al concorrente di essere immune.

Che cos'ha detto l'ex di Rasha

A Fanpage, Manuel Roma ha parlato della sua ex Rasha, spiegando che i due hanno avuto una relazione durata otto anni, in cui hanno vissuto alti e bassi.

"Lavorava come commessa, ma io l'ho abituata a un certo stile di vita. Credo che lei sia cambiata nel tempo, oggi non frequenterebbe alla luce del sole un meccanico", ha detto Manuel. Inoltre ha sostenuto che Rasha abbia fatto della sua bellezza un'arma: "È un’intelligente arrivista, è cinica e quando si arrabbia esce la strega che è in lei". Manuel ha anche sostenuto che alla gieffina non piaccia affatto Omer Elomari: "A lei piacciono gli uomini che le tengono testa".

Il percorso di Rasha

Rasha Younes è entrata nelle simpatie dei telespettatori fin dall'inizio, ma non solo per la sua bellezza.

All'interno della casa, ha mostrato un certo feeling con Omer Elomari. La conoscenza tra i due, però, è stata più volte messa in discussione dagli altri concorrenti, poiché credono che Rasha si sia lasciata andare solo ed esclusivamente per strategia. In settimana, la ragazza ha avuto un crollo emotivo poiché nella precedente puntata del GF Simone l'ha accusata di frequentare solamente "uomini facoltosi".