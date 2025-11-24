In attesa del pranzo, Omer Elomari e Rasha Younes si sono ritrovati in giardino a parlare del loro rapporto, viste le incomprensioni delle ultime ore. Il concorrente ha sostenuto che gli altri inquilini lo reputino un giocatore forte e, per questo, spesso lo attaccano. In disaccordo Rasha, che ha replicato: "Io non credo che tu sia più forte di me".

Rasha e Omer ai ferri corti

Da sabato, Omer e Rasha stanno vivendo un momento di crisi al Grande Fratello.

In attesa del pranzo, i due si sono ritrovati a parlare lontano da occhi indiscreti per capire cosa stia accadendo tra di loro.

Omer ha affermato: "Perché secondo te mi reputano forte?". Dal canto suo, Rasha ha cercato di smontare l'ego del gieffino: "Io non credo che tu sia più forte di me né caratterialmente né nel gioco". Omer ha spiegato di non aver mai fatto vedere il suo lato più oscuro con la ragazza: "Io con te sono sempre dolce, ma fidati che caratterialmente sono più forte di te". A quel punto, la conversazione ha preso un binario a senso unico, tanto che Rasha ha rivendicato la sua indipendenza all'interno del reality show: "Io non ho bisogno di te nel gioco, so rispondere e difendermi da sola. Anche quando tu hai pensato che mi stessero attaccando e hai fatto quel gesto – restare in boxer – io non l'ho percepito come un attacco".

La gieffina ha anche sostenuto che se avesse dato ascolto al suo istinto avrebbe già chiuso la conoscenza con Omer: "Per come ti sei comportato in questi due giorni, ti avrei già mandato a quel paese". E ancora: "Ognuno ha il suo carattere, tu ti senti attaccato nel personale. Non capisco questo discorso che senso ha".

Indispettito dalle parole della coinquilina, Omer ha tagliato corto: "Tu dai troppe spiegazioni agli altri, io no. Non capisco perché tu voglia discutere con me, non si può mai fare un discorso". Dopo questo, Rasha ha abbandonato la conversazione infastidita e tra i due concorrenti non c'è stato modo di trovare un chiarimento.

omer parla di impressioni degli altri nella casa e del gioco e rasha la porta sul personale ne fa una gara e poi dice a omer non metterti sulla difensiva e non è una gara



BOH☠️

pic.twitter.com/NxWoWthoil — K·L·A✨ (@iamk1a) November 24, 2025

Il parere di alcuni utenti del web

Le incomprensioni tra Rasha e Omer sono state oggetto di discussione su X.

"Lei vuole metterla sul personale e vede tutto come una gara con Omer", ha detto un utente. Un altro ha affermato: "Ho l'impressione che Rasha stia solo trovando un modo per chiudere con Omer". Tra gli utenti c'è chi crede che il discorso non abbia alcun fondamento: "Lui ha iniziato la discussione sabato rovinando la serata a lei. Lei cerca di capire il problema, ma viene a sua volta attaccata. Ma cos'è questo rapporto?". Infine tra i vari utenti c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore della 32enne: "Lei vuole proteggerlo ma lui è talmente arrabbiato col mondo che non riesce a capirlo".