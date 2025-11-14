Nella serata del 13 novembre, nella casa del Grande Fratello ci sono state diverse discussioni, tra cui una che ha visto protagonisti Domenico D'Alterio e Ivana Castorina. Quest'ultima si è detta stufa per i modi in cui il concorrente di Scampia è solito rivolgersi nei suoi confronti: "Sei un cafone perché ti rivolgi a me con aria di sufficienza".

Il gioco della discordia

Nel pomeriggio i concorrenti, per ingannare il tempo, hanno fatto il gioco delle "domande scomode".

A ora di cena, Ivana ha fatto una riflessione personale in merito: "Vedo troppe cose che non vanno bene.

Non vengo presa in considerazione perché mi definiscono poco giocatrice. Non deve passare che persone intelligenti debbano passare per sbagliate". A quel punto, la concorrente ha tirato in ballo Domenico: "Sono stata una signora anche nei confronti di Domenico che verso di me è stato proprio un gran cafone". "Cafone? Voglio sapere in che senso, perché? Ma come ti permetti? Qui l'unica cafona sei tu se non accetti un mio pensiero", ha replicato a gran voce Domenico.

Scintille tra Ivana e Domenico

Dopo aver battibeccato a tavola, i due concorrenti si sono ritrovati in veranda e hanno ripreso il discorso ma usando toni più pacati.

Domenico le ha chiesto perché l'abbia definito in quel modo. Ivana ha fornito la sua versione dei fatti: "Sei un cafone perché ti rivolgi a me con aria di sufficienza, come se volessi sminuirmi come persona.

Quando io ti ho nominato ti ho sempre portato rispetto e non ti ho mai attaccato, ma tu hai sempre trovato una scusa per rispondermi male. Io non provoco nessuno, quindi ti invito a essere più pacato nei miei confronti". Compresa la posizione di Ivana, Domenico ha fornito il suo punto di vista: "Quando mi hai dato del cafone, pensavo di averti detto qualche parola sbagliata. Posso alzare i toni come tutti, ma non ti ho mai mancato di rispetto".

Nonostante le spiegazioni di uno e dell'altra, due inquilini hanno capito di non riuscire ad avere feeling e quindi probabilmente si nomineranno fino a quando saranno al reality show.

non fate finire mai questo gf vi prego ne sento la necessità #rashmer pic.twitter.com/JZaTCIXIOt — simona ❤️‍🩹 (@anomis98) November 13, 2025

GF: i concorrenti in nomination

Intanto lunedì 17 novembre su Canale 5 andrà in onda la nona puntata del GF.

Tra i concorrenti finiti in nomination ci sono: Rasha Younes, Simone De Bianchi e Francesca Carrara (unico concorrente), Giulia Soponariu, Flaminia Romoli e Domenico D'Alterio. Quest'ultimo è finito al televoto perché nella precedente tornata di nomination è risultato il meno votato dal pubblico. Dunque, nella nona puntata, il concorrente che sarà meno votato sarà costretto ad abbandonare la casa.