Durante una cena nel tugurio del Grande Fratello, Ivana Castorina ha cercato di indagare sul rapporto che si è creato tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi, stuzzicando il concorrente: "Vedo i tuoi occhi quando guardi lei". Mentre Grazia non ha mai nascosto di essere attratta dal concorrente, quest'ultimo ha giurato fedeltà alla fidanzata Carlotta.

Ivana incalza Mattia sul rapporto con Grazia

Al termine di un gioco proposto dagli autori, Ivana, Mattia e Grazia hanno avuto l'opportunità di cenare insieme nel tugurio.

Tra una portata e l'altra, il concorrente ha specificato che da parte sua nei confronti di Grazia c'è solo affetto, ma non un interesse ad allacciare una relazione: "Ho un interesse ma come persona".

A quel punto, Ivana ha incalzato: "E se dentro di te scattasse quel qualcosa, cosa faresti?". "Agirei in modo diverso senza alcun problema", ha replicato lui. Secondo Ivana, l'inquilino sta mentendo: "Non ti credo. Vedo i tuoi occhi quando guardi lei, sono differenti rispetto all'inizio". Inoltre la concorrente ha esortato Mattia e Grazia a vivere le emozioni all'interno del reality show senza pensare a ciò che succede fuori: "Accanto a lei sei all'ennesima potenza".

Dal canto suo, Mattia ha ammesso di avere un rapporto speciale con Grazia, ribadendo che non c'è nulla al di fuori dell'amicizia: "Non mi sono mai posto il pensiero di andare oltre. Mi trovo bene con lei".

Carlotta Vendemmia ha lasciato Scudieri, ma lui non lo sa

Intanto, nella casa del GF si prospetta l'ennesimo triangolo amoroso dopo quello che ha visto protagonisti Benedetta, Domenico e Valentina.

Nel pomeriggio di oggi, i concorrenti hanno ricevuto una nuova busta rossa e il contenuto sarà possibile conoscerlo solo quando lo deciderà il GF. Potrebbe riguardare Mattia Scudieri: il ragazzo è entrato nel programma dichiarando di essere fidanzato con Carlotta, ma quest'ultima non sembra aver gradito il feeling instaurato tra il fidanzato e Grazia.

Su Instagram, Carlotta ha criticato Mattia: "Non voglio dare visibilità a una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia".

Il feeling degli 'Amanters'

Fin dall'ingresso di Mattia Scudieri, Grazia Kendi ha sempre detto di essere incuriosita. Giorno dopo giorno i due concorrenti hanno instaurato un ottimo rapporto: il giovane ha sempre detto che da parte sua è solo amicizia, mentre Grazia non ha mai nascosto di essere attratta dal coinquilino e di voler andare oltre se non fosse impegnato lontano dai riflettori.