In occasione della nona puntata del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha cercato di capire meglio il legame tra Omer Elomari e Rasha Younes. Terminata la diretta, Jonas Pepe ha riservato delle critiche nei confronti del concorrente siriano, colpevole, a suo dire, di avere un atteggiamento remissivo da quando si è avvicinato alla 32enne giordana: "Dopo le critiche di Rasha, lui l'ha difesa. È assurdo".

I dubbi di Jonas su Omer

Nella puntata di lunedì 17 novembre, Omer e Rasha sono stati messi in discussione: secondo alcuni concorrenti, lei non sarebbe realmente infatuata del 26enne mentre lui avrebbe avuto un cambio d'atteggiamento radicale da quando frequenta la ragazza.

Al termine della diretta, Francesca è tornata a criticare i due concorrenti: "Lei si è avvicinata a lui da quando sono arrivati due aerei di coppia". Anche Simone ha sostenuto che all'inizio di una frequentazione si vive tutto al massimo senza controllare le emozioni: "Lei è sempre così frenata". A fare eco alle dichiarazioni dei due inquilini, ci ha pensato Jonas Pepe rincarando la dose nei confronti di Omer: "Più che lei mi sbalordisce lui, è l'ombra di Rasha". E ancora: "In una clip, lei ha detto che lui l'annoia. Dopo le critiche di Rasha, lui l'ha difesa in puntata. È assurdo, perché se a me Anita avesse detto tutte quelle cose mi sarei arrabbiato tantissimo...altro che difenderla". D'accordo sull'atteggiamento remissivo del 26enne, Anita ha aggiunto: "Beh sì, non è carino sentirti dire che annoi".

Grazia ha, invece, cercato di spezzare una lancia a favore di Rasha: "Ragazzi, lei ne ha parlato con me tre settimane fa, dicendo che l'annoiava perché non c'era comunicazione. Non c'entra l'attrazione mentale".

Differenza tra un uomo e un sorcio: un uomo ascolta e cerca di capire. Se capisce non ha bisogno di attaccare solo per orgoglio personale. Omer è un UOMO.

Ma da uno che tratta le donne come oggetti non potevano aspettarci pensiero diverso.



— #GrandeFratello | #RashMer pic.twitter.com/34kJzvNVIX — Roberta ✨️ (@roberta_raitano) November 18, 2025

L'opinione di alcuni utenti del web

Prima di approfondire la conoscenza con Rasha, Omer era più combattivo mentre ora si accende solamente per difendere la 32enne; questa la principale critiche nei confronti del concorrente siriano.

Su X, un utente ha affermato: "Meglio un uomo come Omer che tace davanti alle critiche e semmai ne parla in privato con la sua lei senza dare modo ad altri di mettere bocca sui loro affari". Un altro ha aggiunto: "La differenza tra Omer e Jonas? Il primo è un uomo, l'altro non so". Tra gli utenti c'è chi ha detto con sarcasmo: "Certo, Jonas avrebbe risposto in modo volgare a Rasha come quanto accaduto con Grazia. Vero?". Tuttavia c'è anche chi crede che Elomari sia meno coinvolgente: "Omer è diventato il tappetino di Rasha, ha ragione Cristina Plevani". Infine, c'è chi ha affermato: "Se tutti hanno notato che Omer è cambiato da quando frequenta Rasha, magari ci sarà un motivo reale oppure siamo tutti ottusi?".