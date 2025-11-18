In occasione della nona puntata del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha cercato di capire meglio il legame tra Omer Elomari e Rasha Younes. Terminata la diretta, Jonas Pepe ha riservato delle critiche nei confronti del concorrente siriano, colpevole, a suo dire, di avere un atteggiamento remissivo da quando si è avvicinato alla 32enne giordana: "Dopo le critiche di Rasha, lui l'ha difesa. È assurdo".

I dubbi di Jonas su Omer

Nella puntata di lunedì 17 novembre, Omer e Rasha sono stati messi in discussione: secondo alcuni concorrenti, lei non sarebbe realmente infatuata del 26enne mentre lui avrebbe avuto un cambio d'atteggiamento radicale da quando frequenta la ragazza.

Al termine della diretta, Francesca è tornata a criticare i due concorrenti: "Lei si è avvicinata a lui da quando sono arrivati due aerei di coppia". Anche Simone ha sostenuto che all'inizio di una frequentazione si vive tutto al massimo senza controllare le emozioni: "Lei è sempre così frenata". A fare eco alle dichiarazioni dei due inquilini, ci ha pensato Jonas Pepe rincarando la dose nei confronti di Omer: "Più che lei mi sbalordisce lui, è l'ombra di Rasha". E ancora: "In una clip, lei ha detto che lui l'annoia. Dopo le critiche di Rasha, lui l'ha difesa in puntata. È assurdo, perché se a me Anita avesse detto tutte quelle cose mi sarei arrabbiato tantissimo...altro che difenderla". D'accordo sull'atteggiamento remissivo del 26enne, Anita ha aggiunto: "Beh sì, non è carino sentirti dire che annoi".

Grazia ha, invece, cercato di spezzare una lancia a favore di Rasha: "Ragazzi, lei ne ha parlato con me tre settimane fa, dicendo che l'annoiava perché non c'era comunicazione. Non c'entra l'attrazione mentale".

L'opinione di alcuni utenti del web

Prima di approfondire la conoscenza con Rasha, Omer era più combattivo mentre ora si accende solamente per difendere la 32enne; questa la principale critiche nei confronti del concorrente siriano.

Su X, un utente ha affermato: "Meglio un uomo come Omer che tace davanti alle critiche e semmai ne parla in privato con la sua lei senza dare modo ad altri di mettere bocca sui loro affari". Un altro ha aggiunto: "La differenza tra Omer e Jonas? Il primo è un uomo, l'altro non so". Tra gli utenti c'è chi ha detto con sarcasmo: "Certo, Jonas avrebbe risposto in modo volgare a Rasha come quanto accaduto con Grazia. Vero?". Tuttavia c'è anche chi crede che Elomari sia meno coinvolgente: "Omer è diventato il tappetino di Rasha, ha ragione Cristina Plevani". Infine, c'è chi ha affermato: "Se tutti hanno notato che Omer è cambiato da quando frequenta Rasha, magari ci sarà un motivo reale oppure siamo tutti ottusi?".
