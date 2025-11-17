Nella giornata di sabato 15 novembre, Marina La Rosa (ex concorrente storica) ha varcato la porta rossa del Grande Fratello per un incontro con i concorrenti. A seguire, in gran segreto, ha incontrato Domenico D'Alterio per capire come funziona il rapporto tra il 31enne di Scampia e la compagna Valentina. Il gieffino, senza troppi giri di parole, ha ammesso di non essere sempre stato fedele: "Volevo stare con due piedi in una scarpa".

Le parole di Domenico

Marina La Rosa ha incalzato Domenico sul rapporto con Valentina: "Sei capace di farmi una domanda imbarazzante?".

Inizialmente il concorrente è apparso perplesso, ma successivamente con imbarazzo ha esclamato: "Ci andiamo a prendere un caffè?". Spiazzata per la domanda, La Rosa ha ironizzato: "Questa è la domanda imbarazzante? Dai, puoi fare di meglio. Ma poi come lo spieghiamo a Valentina che andiamo a prenderci un caffè?".

Successivamente, Marina La Rosa ha cercato di indagare sul legame tra Domenico e la sua storica compagna: "C'è un rapporto complesso". Anziché glissare D'Alterio ha risposto in tutta sincerità: "Sì, ci siamo lasciati varie volte. Io sono sempre stato un po' libertino, volevo stare con due piedi in una scarpa. Essendo un ragazzo di 23 anni, mi sarei voluto divertire pur avendo lei come mio punto di riferimento".

L'opinione degli utenti del web

Il breve estratto dell'intervista di Marina La Rosa a Domenico D'Alterio è stato commentato tra i vari utenti di X.

Un utente ha sostenuto che Domenico e la compagna cerchino solo visibilità all'interno del reality show: "Non ci frega nulla di questa tarantella. Concentratevi sulle dinamiche che avvengono nella casa". Un altro utente ha affermato: "Ma state scherzando? Basta con questa storia di cui non importa a nessuno". Un telespettatore ha criticato il 31enne campano: "Quest'uomo è imbarazzante".

Infine, c'è chi ha detto che vorrebbe veder trattati altri argomenti al Grande Fratello, piuttosto che le problematiche di coppia tra Domenico e Valentina.

GF: anticipazioni puntata del 17 novembre

Sul sito del GF sono state diffuse le anticipazioni riguardanti la puntata di stasera 17 novembre.

Simona Ventura cercherà di approfondire la situazione tra Omer Elomari e Rasha Younes. Inoltre, Giulia Soponariu riceverà una sorpresa speciale: dopo 50 giorni chiusa nella casa più spiata d'Italia potrà riabbracciare i suoi cinque fratelli. Nel corso della diretta ci sarà spazio per un confronto a tre tra Mattia Scudieri, la sua fidanzata Carlotta Vendemmia e Grazia Kendi. Di conseguenza verrà anche rivelato il contenuto della busta rossa. Infine verrà letto il verdetto del televoto che vede Domenico, Giulia, Francesca e Simone, Flaminia e Rasha a rischio eliminazione.