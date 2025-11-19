Il legame nato sotto i riflettori del Grande Fratello tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi sembra essere messo in discussione a causa di una busta rossa. Il concorrente siciliano, deluso per non essere stato messo al corrente del contenuto, si è risentito con la 24enne toscana, al punto da mettere in dubbio la sua lealtà: "Davanti ho una persona con dei sentimenti o una giocatrice?".

Scintille tra Mattia e Grazia

Dopo la puntata di lunedì 17 novembre, Mattia e Grazia non hanno più avuto modo di parlare per chiarire.

Terminati i festeggiamenti per il compleanno di Simone, Grazia ha deciso di affrontare il concorrente siciliano: "Ora sono pronta a parlare con te".

"Io non voglio parlare", ha tagliato corto Mattia. A quel punto la 24enne ha rinnovate le scuse al concorrente per il comportamento avuto, ma Scudieri ha iniziato un lungo monologo: "Tu devi dare più ascolto alle persone che ti sono vicine. Io avevo il diritto di sapere cosa stava succedendo con la mia fidanzata, ma tu non mi hai dato la possibilità di sapere". In disaccordo, Kendi ha ribadito di aver fatto una scelta per tutelare Mattia: "Io mi sono sentita attaccata dagli opinionisti, da Carlotta. Solo Simona Ventura non mi ha attaccata. Io non sono stupida e fino all'ultimo sono stata combattuta nel dirti la verità". Nonostante la ragazza stessa scoppiando a piangere, Mattia non ha sentito ragioni: "Io al tuo posto avrei detto la verità, perché sono stato davvero maschio.

A questo punto viene da chiedermi se davanti ho una persona con dei sentimenti o una giocatrice? ". Alle parole di Scudieri, Grazia si è risentita e ha chiesto al concorrente di essere più comprensivo: "Tu non puoi sapere io come sono nella vita. Sono una persona con dei sentimenti, perché devi dire così? Allora conoscimi meglio, visto che io so tutto di te e tu non chiedi mai nulla a me sulla mia vita".

La conversazione si è interrotta in quanto Mattia non è riuscito a dare una risposta, mentre Grazia si è arrabbiata dopo essere stata messa in discussione.

Il precedente

La scorsa settimana nella casa del GF è arrivata una busta rossa, il cui contenuto è stato letto esclusivamente da Grazia. La ragazza è stata messa davanti ad una scelta: regalare l'immunità al concorrente senza rivelare il contenuto, oppure dire cosa c'era scritto ma togliere l'immunità.

La 24enne ha optato per l'immunità, ma quando Mattia ha avuto modo di leggere il contenuto della busta si è arrabbiato con Grazia. All'interno della busta rossa c'era scritto che Carlotta non ha mai lasciato Mattia, ma che il suo era semplicemente uno sfogo per spronare il fidanzato a tirare fuori il suo carattere e allontanare una concorrente che voleva far di tutto per mettersi in mezzo alla loro relazione.