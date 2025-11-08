Nella notte appena trascorsa, al Grande Fratello la tensione è salita alle stelle a causa delle numerose incomprensioni e accuse reciproche tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri. Quest’ultimo le ha rivolto l’accusa di non essere realmente interessata a un vero chiarimento con lui, mentre la ragazza ha rivendicato di essere stata lei a dargli visibilità: "Prima di me nessuno ricordava il suo nome".

Scintille tra Mattia e Grazia

Nella casa, una serata che sembrava tranquilla è stata rovinata da una frecciatina di troppo.

Parlando con Rasha e Anita, Mattia Scudieri ha accusato Grazia di essere solamente interessata allo show: "Voleva solo fare il teatrino per stare al centro dell'attenzione".

Il concorrente ha poi criticato la coinquilina per il tono di voce usato durante le discussioni: "Lei urla per qualsiasi cosa". Secondo Rasha, Mattia dovrebbe affrontare la situazione prima della puntata di lunedì in modo da evitare che la situazione si complichi. Anche Domenico e Omer hanno consigliato al concorrente di parlarne con la diretta interessata, mentre Anita ha sostenuto che Grazia è solita alzare la voce nelle discussioni come se volesse proteggersi da qualcosa.

La versione della ragazza

Mentre Mattia si stava sfogando in giardino, anche Grazia ha affrontato l'argomento.

Parlando con Benedetta ha precisato di non avere mai mancato di rispetto a Mattia e alla sua fidanzata Carlotta.

Inoltre, Grazia ha sostenuto di avergli dato visibilità: "Prima di me nessuno si ricordava il suo nome qui dentro". La giovane ha poi proseguito il suo sfogo con Donatella: "Non mi farò trattare male da lui. Prima, però, faceva comodo la mia amicizia". Infine, Grazia Kendi ha ribadito che non vuole più subire provocazioni da parte di Mattia: "Basta, poi scoppio".

Il precedente

Tra Mattia e Grazia tutto procedeva a gonfie vele, fino a quando hanno ricevuto una busta rossa in cui c'erano alcuni articoli di giornale che recitavano così: "Carlotta ha lasciato Mattia". Ovviamente, Grazia ha sempre detto di aver portato rispetto a Carlotta e allo stesso Mattia, pur nutrendo una forte attrazione fisica nei confronti dell'inquilino.

In principio, Mattia ha spezzato una lancia a favore della concorrente, ma successivamente si è reso conto che forse determinati atteggiamenti non andavano bene.

Attualmente, il concorrente sa di essere tornato single, ma Carlotta sui social ha specificato che il suo era solamente uno sfogo e non ha mai avuto intenzione di lasciare il suo partner. Dunque, non è escluso un incontro chiarificatore tra i tre protagonisti del triangolo sentimentale.