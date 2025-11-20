"Sono vicino a lui, ma ha fatto un gesto brutto e volgare", questo è stato il commento di Mattia Scudieri in merito al gesto di Omer Elomari. Sentendo parlare per l'ennesima volta della sua intimità, il 26enne siriano si è tirato giù i calzoni mostrando i boxer ad Anita Mazzotta, Francesca Carrara e Rasha Younes. I concorrenti presenti in giardino in quel momento hanno subito rimproverato Omer.

Mattia si dissocia da Omer

La serata di mercoledì 19 novembre, al Grande Fratello è stata caratterizzata da un nuovo scontro che ha coinvolto Omer. Nel dettaglio, il concorrente siriano sentendo parlare della sua intimità ha pensato bene di tirarsi giù i pantaloni e mostrare i boxer davanti a Francesca, Rasha, Anita e Simone: "Volete vedere?

Ecco, indosso una taglia XXL". Immediatamente diversi inquilini hanno esortato Elomari a ricomporsi.

Successivamente alcuni concorrenti si sono ritrovati a parlare dell'atteggiamento di Omer e hanno speso diverse critiche. "Con un atteggiamento del genere si è dato la zappa sui piedi", ha detto Domenico. Mattia Scudieri ha invece detto: "Io sono molto vicino a lui, ma ha fatto un gesto brutto e volgare". Jonas ha rincarato la dose sostenendo che quanto fatto dal 26enne è ancora più grave perché in presenza delle ragazze: "Se fossimo stati solamente noi uomini, parlavamo di un'altra cosa".

Francesca ha ribadito di essere rimasta perplessa dal gesto di Omer: "Onestamente se vedi un ragazzo per strada che si tira giù i pantaloni non è una cosa bella.

Ora perché siamo qua dentro, ma per strada è un altro conto". Domenico ha poi aggiunto: "Si deve dare una calmata, perché qui siamo tutti nervosi".

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti del web hanno espresso un commento su ciò che ha visto protagonista Omer.

Un utente ha affermato: "Dovrebbero commentare sé stessi prima di parlare di Omer". Un altro ha aggiunto: "Omer è stato circondato e attaccato. Il suo gesto non è stato né volgare né violento". Tra i vari utenti c'è chi ha usato bastone e carota nei confronti di Elomari: "Ha sbagliato?

Sì, ma da qui a parlare di un gesto volgare direi di no".

Tra i telespettatori c'è anche chi ha condannato la reazione di Jonas: "Ma vogliamo parlare del modello che si è fatto uscire fuori la vena dopo un'ora, mentre quando ha assistito alla scena è rimasto in silenzio?".

Inoltre c'è anche chi ha criticato Omer: "Alza sempre la voce cercando di prevalere sugli altri".

Infine c'è anche chi ha ricordato che negli anni passati al reality show ci sono stati episodi molto più volgari: "Lo scorso anno c'erano coppie che si lasciavano andare davanti alle telecamere come se nulla fosse, ora tutti preti".