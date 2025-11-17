"Non essere troppo dura con te stessa. Permettiti di crollare con chi non ti giudica", questo è il consiglio di Omer Elomari a Rasha Younes nel corso di una chiacchierata nella casa del Grande Fratello. La ragazza è tornata a parlare del suo passato difficile, ribadendo che a differenza di altri concorrenti, lei ha sempre un atteggiamento pacato in quanto teme molto il giudizio di sua madre.

I consigli di Omer a Rasha

Nella serata di domenica 16 novembre, Rasha è tornata a confidarsi con Omer parlando del suo passato difficile: “Quando ero adolescente non potevo permettermi di sbagliare per evitare di dare preoccupazioni alla mia famiglia”.

Con il tempo, ha raccontato, ha imparato a mettere sempre il benessere dei suoi cari davanti al proprio: “Ogni cosa che faccio, prima loro e poi me”. A quel punto la concorrente ha ammesso: “Ho fatto fatica a diventare quella che sono”.

Omer ha ascoltato in silenzio, spiegando di comprendere il suo punto di vista perché anche lui è cresciuto con quella stessa mentalità: “Noi siamo il nostro passato”. Poi ha cercato di rassicurarla con parole di incoraggiamento: “Non essere troppo dura con te stessa, permettiti di crollare con chi non ti giudica”.

Colpita dalle sue parole, Rasha ha concluso con una riflessione amara: “Certe ferite non le chiudi mai”.

La reazione da parte di alcuni utenti del web

Il discorso confidenziale di Rasha a Omer non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

"Mi sono emozionata per le parole di lei", ha affermato un utente. Un altro ha aggiunto: "Chi si permette di giudicare Rasha dandole della spocchiosa, è perché evidentemente non ha capito nulla di lei". Tra gli utenti c'è chi si è complimentato con Omer: "I suoi consigli a Rasha sono più di una dichiarazione d'amore. Lui ha cercato di farle capire che quando lei vorrà crollare, sarà lì ad ascoltarla senza giudicarla".

Infine, c'è anche chi ha sostenuto che Rasha, oltre a essere una ragazza molto bella, sia anche molto profonda.

GF, anticipazioni: la situazione tra i 'Rashmer'

Nella puntata di lunedì 17 novembre, Simona Ventura si occuperà della situazione dei "Rashmer" (nome utilizzato dai fan di Rasha e Omer).

Nelle precedenti settimane, la madre di lei è arrivata al reality show con l'intento di spronare sua figlia ad approfondire la conoscenza con Omer. In un primo momento sembrava che tra i due ci fosse stata una svolta, ma ancora oggi il rapporto non è decollato, seppur sia scoccato il primo bacio.

Dunque, la presentatrice cercherà di capire cosa spinge Rasha ad avere un atteggiamento più pacato nei confronti di Omer, nonostante quest'ultimo sembri essere più coinvolto.