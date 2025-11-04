Nel post puntata del Grande Fratello in onda ieri 3 novembre, c'è stata un'accesa discussione tra Omer Elomari e Simone De Bianchi ed inevitabilmente è stata coinvolta anche Francesca Carrara (nonché madre di Simone). Vedendo il concorrente romano alzare la voce, il 26enne siriano ha messo in guardia il coinquilino di approcciarsi a lui con più calma: "Stai molto attento quando parli con me".

Scintille tra Omer e Simone

Durante le nomination, Omer ha deciso di fare il nome di Francesca e Simone (madre e figlio attualmente giocano come unico concorrente).

Al termine della diretta del GF, Simone ha chiesto spiegazioni al concorrente sulla motivazione della nomination visto che il 26enne siriano ha sempre detto di nutrire una profonda stima verso Francesca. Anziché glissare Elomari ha affermato: "Tua mamma ha cercato di mettermi in difficoltà con Domenico. La sua domanda in quel momento non era opportuna". In pochi istanti la situazione è degenerata, tanto che il concorrente romano ha alzato la voce ma Omer l'ha prontamente redarguito: "Stai molto calmo quando parli con me , perché posso alzare la voce fino a Roma centro".

A quel punto sono intervenuti Domenico e Mattia chiedendo a Elomari di abbassare la voce. Anche la madre di Simone ha rimproverato il concorrente siriano: "Non mi piace come ti rivolgi.

Sono contenta che stai uscendo, sarai pure immune ma la gente lo vede chi sei". Dal canto suo il 26enne ha abbassato i toni ma ha spiegato a Francesca di non essere stato lui il primo ad alzare i toni: "È stato Simone ad urlare contro di me".

ma omer si è sbranato in un colpo solo il mostro a due teste e l’uomo lucertola A MAN A MAN A MAAANN 🔥 pic.twitter.com/TsrwxfSTuR — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) November 4, 2025

L'atteggiamento di Elomari divide il web

L'ennesima discussione che ha coinvolto Omer Elomari non è passata inosservata ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

"Omer in una volta ha mangiato in testa sia a Simone che a Jonas. Grandeee", ha esultato un utente. Un altro telespettatore ha affermato: "Omer deve smettere di urlare in faccia a tutti".

Un utente ha commentato: "Elomari altro che mangiato. Secondo me ha solo fatto una brutta figura rivelando la strategia dei ragazzi contro le ragazze". Tra gli utenti c'è anche chi ha critico Francesca Carrara: "Antipatica e falsa". Infine c'è chi ha sostenuto che Omer sia il "cagnolino" di Rasha: "Lui si sta rovinando il percorso per andare dietro ad una che neanche lo calcola".

La strategia del 'team banana' crea tensione al GF

In settimana, i ragazzi del GF si sono riuniti in camera e hanno escogitato una strategia contro le ragazze: l'intento era quello di farsi forza e nominare solo le donne.

Parlando con Rasha e Flaminia, Omer ha smascherato il piano dei ragazzi. Di conseguenza all'interno della casa più spiata d'Italia si è creata una frattura tra i concorrenti.

Inoltre Elomari è stato accusato di aver fatto la spia.