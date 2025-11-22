Nella serata di venerdì 21 novembre, durante un bagno in piscina Mattia Scudieri e Omer Elomari si sono ritrovati a parlare del comportamento di Rasha Younes. Secondo il commesso siciliano, la 32enne giordana non avrebbe accettato le regole del Grande Fratello. Diverso è il parere del concorrente siriano: "È un gioco, non si parla del privato".

Pareri contrastanti tra Omer e Mattia

In piscina, Mattia e Omer si sono ritrovati a parlare di quanto accaduto nella nona puntata del GF tra Francesca e Rasha.

Secondo il concorrente siciliano, la 32enne dovrebbe imparare ad accettare le regole del gioco: "Lei non ha ancora capito come funziona.

Questo è un gioco e ci sono delle regole". Dal canto suo Elomari ha spezzato una lancia a favore della coinquilina: "Questo è un gioco, ma non si parla del privato di una persona". Inoltre il concorrente siriano crede che Rasha sia una persona molto sensibile e quindi evidentemente sentire dei giudizi sulla sua sua vita privata l'ha scossa. In disaccordo col suo amico, Scudieri ha ribadito che la partecipazione al reality show è un'occasione unica e quindi dovrebbero tutti viversela al meglio senza pensare a cosa pensano i telespettatori.

Giorni difficili nella casa per Rasha

In questi giorni, Rasha ha avuto un crollo emotivo a causa di ciò che è accaduto nella nona puntata del GF.

In un confessionale, Simone De Bianchi ha affermato: "Qui si fa problemi a dare un bacio ad Omer, quando poi fuori va con i ricconi".

Parole che hanno colpito la concorrente, che in un primo momento ha reagito urlando e poi si è chiusa in sé stessa per paura dei giudizi dei tanti telespettatori.

A seguire anche Francesca ha rincarato la dose nei confronti dell'inquilina: "Ti abbiamo sentito fare certi discorsi con le altre e abbiamo pensato che sei una persona opportunista".

GF: lunedì 24 novembre in onda la 10^ puntata

Lunedì 24 novembre su Canale 5 andrà in onda la 10^ puntata del GF.

Tra gli argomenti trattati da Simona Ventura ci sarà un discusso gesto di Omer: il concorrente sentendo parlare della propria intimità si è tirato giù i pantaloni e ha mostrato la taglia dei propri boxer. Tale gesto ha mandato su tutte le furie i concorrenti che hanno assistito alla scena, tanto che in casa si è creata un'ulteriore spaccatura, fra chi è dalla parte del concorrente siriano e chi ha giudicato il gesto fuori luogo.

Inoltre nella puntata si parlerà del momento di sconforto che ha vissuto Rasha all'interno della casa e non è dato sapere se verrà messa al corrente delle dichiarazioni su di lei rilasciate dal suo ex.

Infine verrà letto il verdetto del televoto che vede Donatella, Giulia, Rasha, Francesca, Simone e Omer: tra questi uno di loro diventerà il primo finalista dell'edizione.