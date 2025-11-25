È tornato il sereno tra Rasha Younes e Omer Elomari. Nel pomeriggio del 25 novembre i due concorrenti si sono concessi un momento di relax e hanno iniziato a fare progetti per quando il Grande Fratello sarà terminato. In particolare, Rasha ha rivolto una proposta a Omer: “A Natale stai con me, se non vai in Turchia”. La ragazza ha espresso il desiderio di presentargli la famiglia.

Progetti per Omer e Rasha

Dopo un momento di crisi che li aveva allontanati, Rasha e Omer sono riusciti a ritrovare la loro serenità.

Nel pomeriggio di oggi, i due concorrenti si sono ritrovati sul divano per un momento di relax.

A un certo punto, Rasha ha spiegato all'inquilino che vorrebbe presentarlo in famiglia, visto che ha già conosciuto la madre: "A Natale stai con me se non vai in Turchia". Poi ha aggiunto: "Mia mamma già la conosci, mi piacerebbe farti conoscere anche mio fratello. Per me il suo parere è molto importante, mentre a mia sorella sicuramente piacerai". Dal canto suo, Omer si è detto disposto a trascorrere le festività natalizie con la famiglia Younes: "Va bene, sicuramente sì. Con la famiglia intendi? A me piacerebbe, sarei contentissimo". Poco dopo, i due concorrenti si sono stuzzicati a vicenda e Omer ha ironizzato sul fatto che abbia dovuto faticare per conquistare Rasha: "Da quando sei entrata che lavoro tantissimo su di te, per averti.

Dove lo trovi uno come me?". In replica Rasha ha detto: "Come te? Sei tutto rotto, hai la testa dura. Stai a pezzi di corpo. Mollami, sei un lavoro. Quando usciamo ti blocco sui social e cambio numero perché ora il mio lo conosci". Tra i due è poi proseguita con un gioco di sguardi e coccole da entrambe le parti.

Se non vai in Turchia, questo Natale lo festeggi con noi.

Con chi..

Con me e mamma ….🩷#Rashmer



pic.twitter.com/mBGxSJwATs — ☪︎⋆ 𝑴𝒆𝒖 ✨🐻🇵🇸 (@meulunallena) November 25, 2025

GF: la replica di Younes al suo ex

Durante la puntata di ieri, Rasha ha ricevuto una busta rossa in cui ha avuto modo di leggere le dichiarazioni rilasciate dal suo ex Manuel, in cui l'ha definita una persona arrivista e cinica.

La diretta interessata ha replicato punto dopo punto: "È la storia più tossica che abbia mai avuto, ero molto giovane e mi sono innamorata. Lui stava con me e diceva che mi vedeva come un trofeo, ma mi odiava perché non poteva controllarmi. Ha cercato di tapparmi le ali, mi ha comprato la macchina, ma vendendo la mia per avere un controllo su di me. Anche il ristorante me l'ha comprato per togliermi l'indipendenza. Mi ha anche messo le mani addosso, lasciamo stare. Mi dissocio da questa persona".

Chiamato in causa dall'imprenditore, anche Omer Elomari ha detto la sua: "Gli ho dato molto fastidio a questo Manuel. Io so perché Rasha non mi bacia, conosco la nostra cultura meglio di chiunque altro".