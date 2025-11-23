"Hai parlato con la persona sbagliata": questa la dichiarazione di Omer Elomari a Rasha Younes dopo averla vista parlare con il suo "rivale" Jonas Pepe. In disaccordo con il pensiero del concorrente, Rasha ha precisato di essersi avvicinata a Jonas per sincerarsi delle sue condizioni di salute, visto che non stava bene.

Lo sfogo di Omer

Durante la festa organizzata dalla produzione del Grande Fratello, Omer ha chiesto un confronto a Rasha in quanto si è infastidito nel vederla parlare con Jonas.

Il giorno seguente, i due coinquilini si sono ritrovati a parlare dell'accaduto: "Hai parlato con la persona sbagliata.

A lui non interessa come stai tu o come ti senti. Ci hai fatto caso che lui ti incalzava sulle domande e quando tu facevi le domande non ti rispondeva? Comunque, tu quando vuoi sai parlare".

A quel punto, Rasha ha fornito la sua versione dei fatti: "Era lui che stava male, mica io. Comunque, oltre al gioco, esiste un lato umano". Infine, la concorrente ha spiegato che Jonas si è interessato del suo stato emotivo dopo la puntata di lunedì: "Io non crollo più, ma lui è venuto a chiedermi come stessi. Era presente anche Anita, quindi sì, mi ha chiesto".

ma omer si è accorto della crush di rasha per jonas💜 pic.twitter.com/mgXRoiiHgy — V (@harsiness) November 23, 2025

Il precedente

Il giorno prima, Omer ha fatto una sorta di scenata a Rasha: "Stai attenta".

La ragazza, perplessa, ha domandato: "Ma di cosa?". A quel punto, Omer ha detto di essere serio e le ha chiesto: "Pensa a cos'hai fatto". Rasha ha precisato di essere serena ed è apparsa sorpresa dalle parole di Elomari: "Sono seria, non so cosa possa averti dato fastidio. Forse perché ho ballato?". Successivamente, ha aggiunto: "Nei giorni scorsi ho avuto un crollo, ma ora sto bene. Cosa ti ha dato fastidio? Ho fatto qualcosa con qualcuno?". Omer ha risposto: "Se reagisco faccio una brutta figura, se parlo vengo criticato. Fuori da qui avrei detto il mio problema, ma qui non posso".

La reazione di alcuni utenti del web

Il confronto dei "Rashmer" è stato oggetto di discussione tra i vari utenti del web.

"Mi dispiace, ma Omer non devi permettersi di parlare in quel modo con Rasha", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Ieri ha rovinato la serata a Rasha per i suoi problemi esistenziali". Un telespettatore ha affermato: "Lui deve smetterla di farsi i film mentali". Un ulteriore utente ha sostenuto che il rapporto tra Omer e Rasha sta prendendo una brutta piega: "Lui sembra voler prevaricare su di lei, sinceramente non mi piace". Infine, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Omer: "Il suo fastidio nasce dal fatto che Rasha abbia parlato con Jonas, nonché suo rivale di sempre".