Nella casa del Grande Fratello la conoscenza tra Omer Elomari e Rasha Younes sembra essere in salita. Per questo motivo nella serata di sabato 8 novembre, il concorrente siriano ha chiesto alla coinquilina perché fosse più distante nonostante la madre di lei abbia cercato di spronarla nell'intraprendere una frequentazione: "Lasciati andare, non ti farei mai del male".

I dubbi di Omer

Sabato 8 novembre, Omer vedendo Rasha distante ha chiesto l'ennesimo confronto chiarificatore. Tuttavia la ragazza ha sostenuto di non avere nulla: "Cosa devi capire?

Non mi appesantire".

Nonostante le rassicurazioni della 32enne, Elomari ha detto di aver notato un cambiamento nella ragazza da quando c'è stato l'incontro con la madre Basima: "Perché? Dimmi la verità". Il concorrente siriano ha rivelato di notare un certo distacco dalla parte di Rasha, ma non riesce a capirne il motivo.

Dopo un lungo confronto Omer si è dichiarato a Rasha: "Lasciati andare, non ti farei mai del male".

La versione di Rasha

Rasha Younes ha precisato che da quando ha incontrato la madre, si sente più serena. Poi ha precisato che non si è mai allontanata da Omer, al contrario lo cerca sempre di più. In merito a questo proposito, la 32enne di origini palestinesi ha spiegato di essere stufa di fare il primo passo: "Io do tutto ma ad un certo punto dico basta".

La pacatezza del 26enne non sembra essere l'unico problema per Rasha: "Sarei falsa se non ti dicessi che la tua età mi dà fastidio". La diretta interessata ha infatti rivelato che non le è mai capitato di frequentare un ragazzo più piccolo di lei. Quindi intraprendere una conoscenza all'interno di un reality show e con un ragazzo più piccolo per lei è un grande ostacolo: "Per me è molto difficile lasciarmi andare". Sebbene abbia ancora delle riserve da sciogliere, Rasha è sembrata trovare le sue risposte nella dichiarazione di Omer: "Lo so che non vuoi farmi del male".

Utenti divisi sui 'Rashmer'

Su X, alcuni utenti del web hanno commentato la situazione che si è venuta a creare tra Omer e Rasha.

Un utente ha detto: "Lei ogni giorno trova una scusa, perché non è realmente interessata a lui". Un altro ha invece affermato: "Un po' la capisco Rasha che non si vuole lasciare andare sotto i riflettori. Non è una cosa semplice". Un ulteriore utente ha commentato: "Sono sicura che prima o poi Rasha e Omer riusciranno a trovare il giusto equilibrio. D'altronde lui è totalmente infatuato di lei". Infine tra i vari utenti c'è anche chi ha criticato Elomari: "Ok, io capisco il rispetto verso la donna. Ma Omer dovrebbe esser un po' più intraprendente e magari sorprendere Rasha con un bacio. Male che va si becca uno schiaffo, ma dubito".