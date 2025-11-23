"Ho bisogno di leggerezza", è stato questo lo sfogo di Rasha Younes con Anita Mazzotta e Grazia Kendi. Riferendosi all'atteggiamento di Omer Elomari, la 32enne giordana ha lasciato intendere di essere stanca dei continui cambi d'umore del 26enne al Grande Fratello. Ieri sera, il concorrente siriano ha richiamato l'attenzione della coinquilina poiché infastidito per qualcosa e oggi i due non sono riusciti a chiarire.

Lo sfogo di Rasha

Non essendo riuscita ad avere un dialogo con Omer, Rasha si è sfogata con Anita e Grazia: "Io sto bene, ma non voglio che il percorso di uno vada ad intaccare il percorso dell'altra.

Non è che adesso voglio chiudere la frequentazione perché sarei falsa, ma voglio che questa sia una bellissima esperienza".

A quel punto la 32enne ha ammesso di essersi infastidita per i continui cambi d'umore di Elomari: "Io ho bisogno di leggerezza. Capisco che lui è una pentola a pressione, ma così non va bene". Incalzata da Anita, Younes ha aggiunto: "Il mio crollo lui non l'ha accettato. Quando io parlavo con Jonas non mi sono sentita attaccata, ma lui l'ha letta in quel modo. Non voglio che rovina il nostro rapporto, ma comprendo la pressione che lui sente".

La ragazza è convinta che Omer sia arrivato al limite: "Non voglio che lui sbotti contro di me, perché io ora sono serena e quindi potrebbe essere controproducente al nostro rapporto.

Lui adesso vede tutto male perché non vuole far vedere la sua debolezza". Infine Rasha ha ribadito di essere in grado di difendersi da sola dalle critiche: "Non ho bisogno di un uomo che mi protegga".

Il precedente

Durante la festa organizzata dagli autori del GF, Omer aveva richiamato l'attenzione di Rasha in quanto infastidito da qualcosa: "Stai attenta, non sto ridendo". Perplessa la 32enne ha chiesto cosa fosse accaduto: "Che cosa ho fatto? Ti ha dato fastidio che ho ballato?". Indispettito il 26enne ha proseguito: "No quello non c'entra niente, ma se non lo capisci va bene così".

La gieffina ha incalzato il counquilino per cercare di capire cosa stesse accadendo, ma Elomari non è riuscito ad esprimere il suo malessere: "Forse ho capito male io, lasciare stare".

L'opinione di alcuni utenti del web

L'atteggiamento di Omer nei confronti di Rasha è stato commentato da diversi utenti del web.

"Rasha scappa", le ha suggerito un utente. Un altro ha aggiunto: "Rasha e Omer sono due persone che passano il tempo a comunicare, quindi trovo giusto che lui abbia richiamato la sua attenzione per parlare di una cosa che non le è piaciuta".

Tra i vari utenti c'è anche chi ha elogiato Elomari: "Lui ha visto che Rasha si fida delle persone sbagliate e quindi vorrebbe proteggerla ma lei fa finta di non capire".