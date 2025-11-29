Durante il gioco “Dicono di te”, proposto dagli autori del Grande Fratello per scoprire l'opinione del web, un utente ha invitato Omer Elomari a smetterla di ripetere di essere un “vero uomo”. Simone De Bianchi, d'accordo con la critica, ha colto l’occasione per lanciargli qualche frecciatina. A quel punto è intervenuta Rasha Younes, che ha difeso il suo fidanzato senza esitazioni: “Sei un bambino, fai ridere”.

Scintille tra Rasha e Simone

Durante il gioco “Dicono di te”, un utente ha punzecchiato Omer: “Smettila di dire che sei un uomo: chi lo è davvero non lo dice, lo dimostra”.

Omer ha risposto subito: “Io non lo dico soltanto, lo dimostro anche”. A quel punto è intervenuto Simone con una frecciata: “Sì, sì, fai proprio l’uomo”. La replica di Rasha è arrivata immediatamente in difesa del fidanzato: “Sei un bambino. Detto da te che Omer deve fare l’uomo, fa ridere”.

Simone ha ribattuto, spiegando di non condividere affatto l’opinione di Rasha: secondo lui, Omer non sarebbe stato in grado nemmeno di guardare negli occhi sua madre per scusarsi dopo l’episodio dei pantaloni abbassati. Poi ha accusato Rasha di essere falsa: “Fuori ridi e scherzi con me, poi mi dai del bambino. Sei una falsa”.

Rasha non si è fatta intimorire: “Ma chi ride e scherza con te? Ringrazia il vino, altrimenti manco ti parlavo”.

La tensione è salita ulteriormente quando Simone ha continuato: “Ogni due minuti una frecciatina, ma che ti brucia?”. Rasha ha ribadito che, a suo avviso, Omer è un vero uomo, al contrario di Simone, e lo stesso Omer, irritato per i toni usati, ha richiamato l’attenzione di Francesca: “Tuo figlio sta urlando in faccia a una donna”.

rasha: "ma lui (il nano) che dice a omer fa l'uomo, scusate fa un po' ridere"



MAMMA LO STA MANGIANDO#rashmer pic.twitter.com/ReR0OzWK4d — apatica (@apatica_) November 28, 2025

La reazione degli altri concorrenti

La discussione ha acceso subito l’attenzione degli altri inquilini. Jonas Pepe ha espresso il proprio disappunto per l’aereo dedicato a Omer, che recitava un messaggio ritenuto divisivo: “Dire che in questa casa c’è un solo uomo non è corretto.

Ci sono rimasto male”.

Francesca, invece, ha cercato di riportare la calma invitando suo figlio a evitare ulteriori tensioni: “Sii superiore, lasciali sul piedistallo. Così dai solo soddisfazione”.

L'opinione degli utenti sul web

L’ennesimo scontro tra Rasha, Omer e Simone ha acceso anche il dibattito su X. Le reazioni sono state molto diverse: da un lato chi ha difeso la coppia dei “Rashmer”, dall’altro chi ha preso le parti di Simone.

“10, 100, 1000 Omer rispetto a Simone”, ha scritto un utente. Un altro ha commentato: “Il modo in cui Rasha sta difendendo Omer? Bellissimo”. Non sono mancati, però, i messaggi critici nei confronti della ragazza: “Ha ragione Simone, lei ogni volta lancia frecciatine.

Chi si crede di essere? Scendesse dal piedistallo”, ha osservato qualcuno.

Altri utenti hanno, invece, puntato il dito contro Simone: “Perché si intromette sempre quando parlano di Omer? Pensasse al suo percorso”.