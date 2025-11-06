È tornato il sereno tra Rasha Younes e Omer Elomari dopo un giorno di silenzio al Grande Fratello. Nel primo pomeriggio di oggi, i due concorrenti si sono ritrovati a parlare lontano da occhi indiscreti e hanno capito che il loro problema è la mancanza di comunicazione. Dal canto suo la giovane di origini palestinesi ha dato un consiglio al coinquilino: "Non devi avere paura della mia reazione".

Pace fatta tra Rasha e Omer

Nelle scorse ore, tra Rasha e Omer c'è stata un'incomprensione che li aveva portati ad evitarsi l'uno con l'altra. Tuttavia nel primo pomeriggio di oggi 6 novembre, i due concorrenti hanno deciso di parlare per chiarire cosa stessa accadendo.

La ragazza ha rimproverato al 26enne siriano di chiudersi a riccio: "Io penso che tu il carattere ce l'hai, ma con me non lo tiri fuori. Se tu ti comporti così con me perdi perché, non ti sei comportato da uomo maturo. Non devi avere paura della mia reazione a volte è bello stare insieme anche senza parlare". Dal canto suo Omer si è giustificato spiegando di essersi allontanato per un motivo ben preciso: "Stavi male, non aveva senso raggiungerti per parlare. Io so benissimo cosa devo fare, nella mia testa ho agito in modo giusto". Dopo un lungo confronto i due concorrenti sono arrivati ​​a trovare un'intesa e si sono promessi di comunicare di più anche quando non sono d'accordo su qualcosa.

La conversazione si è conclusa con un abbraccio e Omer ha fatto una promessa a Rasha: "Ora ho capito come devo comportarmi con te".

A quel punto Elomari e Younes hanno raggiunto gli altri concorrenti nel salone della casa per partecipare alle attività del gruppo.

era chiaro il problema di fondo perchè si è notato spesso#rashmer pic.twitter.com/1ciRqgqVYj — elena ⚜️ (@keepcalmuncazz) November 6, 2025

Entusiasmo da parte dei fan dei 'Rashmer'

Il chiarimento tra Rasha e Omer non è passato inosservato ai fan dei "Rashmer".

Un telespettatore ha detto: "Finalmente i tesori d'oriente hanno trovato un equilibrio". Un altro utente ha affermato: "Parlare, comunicare, confrontarsi. Loro sono identici". Tra gli utenti c'è chi ha commentato con stupore: "Ma quindi si sono fidanzati?", un altro utente ha invece esultato: "Siamo vivi". C'è chi crede che tra i due concorrenti si sia creata una connessione speciale dal primo istante che si sono visti al GF: "Rasha e Omer insieme sono bellissimi" e chi pensa: "Era chiaro il problema, non riuscivamo a comunicare".

Tra i commenti c'è anche chi ha sollevato dubbi sull'ipotetica nascita di una coppia: "Si come no, fino a ieri Rasha screditava Omer e ora dice che vuole vederlo più aperto". Inoltre c'è anche chi sostiene che la 32enne non sia realmente interessata al concorrente siriano: "Lei ha cambiato atteggiamento esclusivamente dopo l'incontro con sua madre Basima. Ma chi ci crede".