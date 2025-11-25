Nel corso della decima puntata del Grande Fratello andata in onda il 24 novembre su Canale 5, Simona Ventura ha messo al corrente gli inquilini che nel weekend nella Casa arriverà una nuova concorrente di nome Dolce, proveniente dal Big Brother Vip Kosovo. Il giorno seguente la puntata, Rasha Younes ha scherzato con Omer Elomari sull'imminente arrivo della giovane gieffina: "Arriva la bionda per te, vediamo come ti comporti".

Rasha commenta l'imminente arrivo di Dolce

Nel primo pomeriggio di oggi 25 novembre, Rasha, Omer e Giulia si sono ritrovati in giardino a parlare dell'arrivo di Dolce dal Big Brother Vip Kosovo.

Ad un certo punto Rasha ha stuzzicato Omer: "Arriva la bionda per te, vediamo come ti comporti". Imbarazzato il 26enne siriano ha tagliato corto: "Ma daiii". Anche Giulia ha ironizzato sulla questione: "Stai attento, altrimenti lunedì vi ritroverete in Mistery a fare un confronto voi due". "Vedrete un'altra faccia di Rasha. Io non me la prenderò mai con una donna. Anche se non sono una persona gelosa, vediamo come ti comporti. Io non sarò diplomatica su niente. GF mandate un bel ragazzo anche per me, io non sarò brava come te", ha aggiunto Younes con tono ironico ma provocatorio nei confronti dell'inquilino. Poco dopo il discorso si è spostato sul tema della gelosia e Omer ha spiegato di non essere un ragazzo geloso, anche se ha ammesso che a tutto c'è un limite.

A fare eco ci ha pensato Rasha: "Neanch'io sono gelosa, ma sono possessiva e questo è ancora più brutto della gelosia se vogliamo andare in fondo". A seguire sia Omer che Rasha si sono trovati d'accordo sul fatto che un pizzico di gelosia in un rapporto non è mai sbagliata. Infine la 32enne ha aggiunto: "Io non ho mai dato modo ad un ragazzo di essere geloso di me".

Torna il sereno tra i 'Rashmer'

La settimana appena trascorsa al GF è stata piuttosto complicata per Rasha e Omer: entrambi hanno avuto un crollo emotivo che li aveva portati ad allontanarsi.

Nel dettaglio, Younes aveva accusato il colpo dopo la discussione con Simone; mentre Elomari aveva dubitato dell'interesse della coinquilina.

Oggi, Rasha parlando con Omer lo ha incalzato sulla discussione avvenuta sabato sera: "Tu volevi sapere sto giocando con te, hai provato a mettermi alla prova giusto?". Anziché glissare Elomari ha risposto in modo affermativo: "Sì, volevo capire come mi rispondevi". A quel punto la 32enne ha detto: "Ti avevo capito, ma volevo vedere se lo dicevi in faccia".