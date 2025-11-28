"I primi giorni lo evitavo, perché mi imbarazzava", ha detto nelle scorse ore Rasha Younes in merito al rapporto con Omer Elomari.

Parlando con Anita Mazzotta, la 32enne ha ammesso di essersi infatuata del 26enne siriano fin dal primo istante che l'ha visto al Grande Fratello anche se inizialmente faticava ad ammetterlo a sé stessa, a causa delle tante delusioni d'amore avute in passato.

Le parole di Rasha

Nelle scorse ore, ci sono state delle incomprensioni tra Omer e Rasha.

Anita Mazzotta ha spiegato alla 32enne giordana che da parte di Omer c'è sempre stata una forte attrazione: "Quando abbiamo visto il vostro video in cuo entravate in tugurio, lui ti ha subito elogiato perché sei araba.

Quando vi abbiamo conosciuto in tugurio, da parte sua è subito scattata la scintilla".

A quel punto Rasha ha ammesso che anche da parte sua c'è stato un forte trasporto fin dall'inizio: "Io l'ho sempre detto, quando mi piace una persona la evito. Quando lui si avvicinava a me, i primi giorno lo evitavo perché mi imbarazzava. Non mi è mai capitato di incontrare una persona così simile a me e quindi ho paura di questa cosa". La gieffina ha poi proseguito spiegando di essere sempre andata col freno a mano tirato con il 26enne siriano, perché vorrebbe conoscere meglio il giovane lontano dai riflettori del reality show: "Prima di parlare di amore vorrei toccare questa cosa con mano, avendo già sbagliato in passato".

Rasha ha anche rivelato che inizialmente le spaventava intraprendere una conoscenza con Elomari anche per la differenza d'età: "All'inizio mi vergognavo, ma poi è successo qualcosa che neanch'io mi sono spiegare. Oggi cerco una storia vera e soprattutto sana".

GF: il percorso dei 'Rashmer'

Rasha e Omer hanno mostrato di avere un certo feeling fin dall'inizio di questa edizione del Grande Fratello, anche se il 26enne è apparso più spigliato rispetto alla coinquilina. Anche per questo motivo la 32enne è stata più volte messa in dubbio dai telespettatori e dagli stessi concorrenti del GF.

Da qualche settimana a questa parte, i due giovani hanno trovato il giusto incastro, anche se spesso fra loro non mancano le incomprensioni. Proprio in queste ore, i due non si sono parlati e si sono evitati, in quanto Rasha si è risentita per essere stata messa in dubbio, mentre Omer ha accusato la giovane di non lasciarlo mai parlare.

Durante la festa del "Thanksgiving day" organizzata dagli autori, però, i due inquilini sono riusciti a ritrovare il sereno grazie a un gioco in cui dovevano scrivere un bigliettino di ringraziamento a un concorrente a scelta: come prevedibile i due si sono scelti a vicenda.