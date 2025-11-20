Il gesto di Omer Elomari continua ad essere oggetto di discussione all'interno della casa del Grande Fratello. Giulia Soponariu ha chiesto a Rasha Younes come faccia a giustificare determinati atteggiamenti del 26enne anche se a volte risulta essere sopra le righe. Dal canto suo la 32enne ha risposto: "Conosco la sua mentalità, perché da noi l'uomo è uomo".

Nel pomeriggio di ieri, sentendosi attaccato sulla sua intimità, Omer ha pensato di tirarsi giù i pantaloni e mostrare i suoi boxer: "Basta parlare della mia privacy. Vedete? Porto una taglia XXL".

Gesto che è stato immediatamente redarguito da tutti i concorrenti presenti in giardino: Simone ha chiesto di tirare su i pantaloni visto che c'era presente sua madre, Jonas ha detto che è un gesto simile non va bene, mentre Francesca ha rimproverato l'inquilino dicendogli di vergognarsi.

Rasha giustifica Omer

Nella giornata di oggi 20 novembre, Giulia si è ritrovata a parlare con Rasha e ha chiesto come fa a giustificare determinati atteggiamenti da parte di Omer anche quando risultano essere sopra le righe: "Mi chiedo come fai a stare in silenzio, quando lui ti dice di stare zitta?".

Senza giri di parole la 32enne giordana ha affermato: "Capisco quello che c'è dentro e Omer mi dice sempre di non dirgli cosa deve e non deve fare, perché si mette sulla difensiva.

Lui sono tre quattro puntate che si sente attaccato visto che gli danno del cagnolino e della moquette. Io so quanto lui si sente orgoglioso come uomo e conosco anche la mentalità, da noi l'uomo è uomo. Lo vedi come si comporta, quando viene sminuito lui scatta. Fuori da qui non farebbe così, perché quando io gli faccio un complimento lui si scioglie. Qui dentro lui si è visto attaccare, perché non c'è niente di peggio che dire ad un uomo che non è uomo". Infine Younes ha concluso: "Lui lo sa che a me da fastidio, ma vado oltre".

Giulia ha fatto un ragionamento sensato, mi preoccupa Rasha che giustifica simili atteggiamenti con "da noi l'uomo è uomo". ieri Omer con lei si è comportato da schifo zittendola più volte, urlandole contro fino allo strattonamento #GrandeFratello pic.twitter.com/xxafXSqWEd — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) November 20, 2025

Utenti divisi sulle parole della concorrente

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento contrastante sulle parole di Rasha: da un lato c'è chi ha critico il discorso della ragazza, mentre dall'altro c'è chi ha condiviso il suo discorso.

"Giulia ha fatto un ragionamento sensato, mentre Rasha mi preoccupa visto che giustifica simili atteggiamenti spiegando che da loro l'uomo è uomo. Ieri Omer con lei si è comportato male zittendola più volte, urlandole contro fino a strattonarla", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Secondo me, Rasha con questo commento ha peggiorato la situazione di Omer". Un utente ha tagliato corto: "Ma come si possono giustificare atteggiamenti simili parlando di cultura?". Un ulteriore ha commentato: "Il discorso di Rasha appartiene al Medioevo".