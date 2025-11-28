Nel pomeriggio di venerdì 28 novembre, i fan di Rasha Younes e Omer Elomari hanno inviato un nuovo aereo con dedica. A quel punto la 32enne giordana ha stuzzicato l'inquilino per via dei suoi continui sbalzi d'umore: "Hanno visto la tua leggerezza". In questi giorni, i due coinquilini hanno avuto delle incomprensioni ma ora sembrano essere tornati più uniti di prima.

Torna il sereno tra Rasha e Omer

Nel primo pomeriggio di oggi, sulla casa del Grande Fratello sono volati diversi aerei all'indirizzo dei concorrenti.

Tra questi ne è arrivato uno anche da parte dei "Rashmer" che dice: "Uniti famo er devasto".

Dopo giorni di tensione tra i due inquilini, finalmente è tornato il sereno. Rasha e Omer hanno infatti ringraziato tutti i loro sostenitori per l'affetto ricevuto: "Grazie, siete bellissimi". A quel punto il 26enne ha chiesto: "Chissà cosa hanno visto". Non ha tardato ad arrivare la replica della 32enne che si è anche divertita a stuzzicare Elomari sui suoi continui sbalzi d'umore: "Fuori hanno capito quanta pazienza che ho, quanto ti sopporto. Hanno visto la tua leggerezza". Infine i due concorrenti hanno ironizzato sulle frasi scelte dai loro fan.

AEREO RASHMER

"uniti famo er devasto"



ma quanto sono teneri, piango #rashmer pic.twitter.com/OdTh9CTFBN — apatica (@apatica_) November 28, 2025

I motivi della crisi

Tutto è iniziato lo scorso sabato, quando Omer durante la festa organizzata dagli autori del reality show ha richiamato l'attenzione di Rasha per dirgli che c'era qualcosa che gli stava dando fastidio.

Sebbene i due avessero archiviato l'argomento, nei giorni scorsi erano tornati i malumori: la 32enne ci era rimasta male nel sentire Omer metterla in discussione sul suo reale interesse. Dunque era calato il gelo e da quel momento i due non erano più riusciti ad avere un chiarimento. Ieri, in onore del "Thanksgiving Day" i concorrenti sono stati chiamati a scrivere un biglietto con dei ringraziamenti: i "Rashmer" si sono ringraziati per una vicenda, ma tra loro è continuato il distacco.

Oggi, grazie anche alla dedica inviata dai loro fan è finalmente tornato il sereno tra Omer e Rasha.

Entusiasmo da parte dei fan

Su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo la ritrovata serenità tra Rasha e Omer.

Un utente ha scritto: "Finalmente i tesori d'Oriente sono tornati". Un altro ha aggiunto: "Ma quanto sono teneri Omer e Rasha? Li adoro". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Loro non riescono a stare distanti per più di 24 ore. Per me questo è vero amore". Un altro telespettatore ha aggiunto: "Come si commenta la perfezione? Rasha e Omer sono due divinità e non parlo solo fisicamente". Un'ulteriore utente ha aggiunto: "Secondo me lei ha perso completamente la testa per lui e questi due giorni di distacco l'ha portata a fare un'ulteriore passo in avanti verso Omer".