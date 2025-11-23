Nella serata di sabato 22 novembre, Rasha Younes si è ritrovata a parlare di un possibile futuro con Omer Elomari lontano dal Grande Fratello. La ragazza si è domandata se tra lei e Omer, lontano dai riflettori, possa mai funzionare la loro relazione, visto che hanno due vite già strutturate. "La mia vita non la cambierò mai per un uomo", ha dichiarato Rasha.

I dubbi e le paure di Rasha

Nella casa del GF è più facile intraprendere una conoscenza, perché si vive 24 ore su 24 sotto lo stesso tetto. Una volta terminato il reality, però, ciascuno torna alla propria quotidianità e diventa più complicato far coincidere ritmi, abitudini e stili di vita.

Riflessioni e paure che Rasha ha deciso di affrontare con Omer: "Mi chiedevo se fuori possiamo funzionare, perché lì c’è la vita reale, non un gioco". La concorrente ha spiegato che sia lei sia Omer hanno già le loro vite con i rispettivi lavori: "Se io devo iniziare un percorso con una persona sono razionale, perché non ho più 20 anni. Ho sempre messo me davanti, la mia vita, non la cambierò mai per un uomo". Rasha ha rassicurato Omer dicendogli che il suo fosse un discorso senza malizia, ma al tempo stesso si chiede come potrebbe essere la loro vita in coppia lontano dai riflettori, visto che il programma sta arrivando agli sgoccioli: "Sono sicura che fuori tra noi andrà meglio, perché siamo più sciolti".

Rasha e Omer trovano un momento per riflettere sul loro futuro… #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/Tj4s2xq3lr pic.twitter.com/Rc3a4qIsZa — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2025

Le rassicurazioni di Omer

Dopo aver ascoltato le riflessioni di Rasha, Omer ha cercato di rassicurarla: "Io sarò spesso a Roma. Intendo anche trasferirmi stabilmente in Italia".

Tuttavia, ha riferito che in amore bisogna venirsi incontro per far sì che una relazione duri più a lungo possibile: "Se tu non cambieresti la tua vita per un uomo, perché un uomo dovrebbe cambiarla per te? I sacrifici dovrebbero arrivare da entrambe le parti".

Infine, Omer è sembrato comprensivo: "Anch'io non ho più 20 anni e non ho tempo da perdere, so cosa dici quando parli di vita vera".

Il percorso dei 'Rashmer'

Fin dal primo momento in cui ha visto Rasha, Omer ha provato un debole per lei.

Anche Rasha non è sembrata indifferente, ma da parte sua è stato più difficile lasciarsi andare anche per paura del giudizio di sua madre. Una volta che quest'ultima è entrata in casa e ha rassicurato la figlia, dicendole di lasciarsi andare, da parte di Rasha c'è stato un passo in avanti.

I due concorrenti del GF hanno intrapreso una conoscenza più approfondita, ma sembrano andarci con i piedi di piombo, motivo per cui Rasha e Omer spesso vengono criticati da alcuni dei loro coinquilini.